Mundial 2026: la agenda de los 16avos para hoy martes 30 de junio con tres partidos fuertes

Tres cruces de eliminación directa cierran la jornada en Estados Unidos y México. Mirá los horarios en hora argentina y por qué canal ver cada partido.

El Mundial 2026 no afloja y este martes 30 de junio propone otra jornada de máxima tensión en la fase de eliminación directa. Tres partidos de 16avos de final ponen en juego tres lugares en octavos, con la regla más cruel del fútbol: el que pierde, se vuelve a casa.

El día arranca temprano para el público argentino y se estira hasta la noche, con figuras de peso en cada turno. Erling Haaland, Kylian Mbappé y la ilusión de México por hacer valer la localía asoman como los grandes atractivos del cronograma.

Vale recordar que esta ronda es inédita en la historia de la Copa: la ampliación a 48 selecciones sumó una instancia extra antes de los octavos. Por eso, durante seis días seguidos se juega triple turno de eliminación directa.

Horarios, sedes y canales de transmisión

El primer turno enfrenta a Costa de Marfil con Noruega desde las 14:00, en el estadio de Dallas. Los africanos ganaron su grupo; los escandinavos, con Haaland al frente, llegan como escoltas. Se podrá ver por DSports y plataformas de streaming.

HAALAND NORUEGA

El que avance se cruzará en octavos con Brasil, que ya está clasificado tras superar a Japón. Ese duelo quedó programado para el domingo 5 de julio.

A las 18:00 llega uno de los platos fuertes: Francia vs Suecia, en el estadio de Nueva Jersey. Los franceses, líderes de su zona y con Mbappé como amenaza, parten como favoritos ante una Suecia que se coló entre los mejores terceros. La transmisión irá por TyC Sports y DSports.

El ganador enfrentará a Paraguay en octavos, el sábado 4 de julio en Filadelfia. Los guaraníes dieron el golpe del torneo al eliminar a Alemania por penales.

El cierre será a las 22:00 con México vs Ecuador, en el estadio de la Ciudad de México. El "Tri", primero del Grupo A, buscará aprovechar el envión de su gente ante un Ecuador que dejó en el camino a Alemania en la fase de grupos. Se verá por DSports y streaming.

El vencedor jugará los octavos el domingo 5 de julio, frente al ganador del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Mundial 2026: cronograma de este martes

Para el hincha de la región, los tres encuentros se pueden seguir por las señales de cable y las plataformas digitales habilitadas en el país. La grilla del martes, en hora local, queda así:

Costa de Marfil vs Noruega — 14:00 — Dallas

Francia vs Suecia — 18:00 — Nueva Jersey

México vs Ecuador — 22:00 — Ciudad de México

La seguidilla de eliminación directa continúa el miércoles 1° de julio con otro triple turno, en el que aparece Estados Unidos como local. La Selección argentina, en tanto, recién debutará en esta ronda el viernes 3 de julio frente a Cabo Verde, en Miami.