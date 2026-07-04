Mbappé, muy enojado con Paraguay luego del partido: qué dijo

La estrella de Francia estalló en zona mixta luego de la trabajada victoria frente a la Albirroja por 1 a 0 en los octavos de final.

Mbappé anotó el gol de la victoria de Francia ante Paraguay, de penal.

Kylian Mbappé terminó muy molesto después de la victoria de Francia ante Paraguay y apuntó contra el planteo del seleccionado sudamericano. El capitán francés cuestionó con dureza la forma en la que jugó el equipo guaraní y aseguró que Les Bleus también supieron adaptarse a un partido cargado de fricción.

“ Paraguay no quería jugar al fútbol… y les mostramos que sabíamos cómo hacerlo. Ganamos, y fuimos mejores que ellos”, expresó Mbappé tras el encuentro. Luego subió el tono de sus declaraciones: “Si nos dicen que nos vayamos a la mierda, también les diremos que se vayan a la mierda”. Por último, agregó: “Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. Pensaron que íbamos a presentarnos en esmoquin para jugar, pero también sabemos jugar al fútbol sucio. Hemos demostrado que no somos solo un equipo que sabe jugar al fútbol de ataque”.

El enojo del delantero estuvo relacionado con el desarrollo del partido, que tuvo mucha intensidad, roces y reclamos por parte del conjunto francés. Según la mirada de Mbappé , Paraguay llevó el encuentro a un terreno de juego físico y provocador, con varias acciones que generaron malestar en los futbolistas europeos.

Más allá de ese contexto, Francia logró imponerse y avanzar con una victoria que también tuvo protagonismo de su capitán. Mbappé volvió a convertir, esta vez desde el punto penal, y después del triunfo dejó un mensaje claro: Francia puede ganar desde el juego ofensivo, pero también está dispuesta a competir en partidos ásperos cuando el rival lo exige.

Así fue la victoria de Francia contra Paraguay

La selección de Francia venció a Paraguay por la mínima y se enfrentará a Marruecos en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

El gol del triunfo se lo dio Kylian Mbappé mediante los 12 pasos, a los 21 del segundo tiempo, luego de un penal hecho por diego Gómez hacia Désiré Doué ene l encuentro que se disputó en Lincoln Financial Field (Philadelphia).

El primer tiempo fue puramente estratégico por parte de ambos, desde Francia con la posesión de pelota e intentando con situaciones que no terminaban de concretarse, mientras que del lado paraguayo salió a la cancha con esquema defensivo y muy cerrado pero para salir de contra.

a los 16 Olise puso un pelotazo largo para Mbappé pero no llego a controlar bien, terminando en saque de arco, minutos más tarde un centro de Dembélé y Kylian pifia el cabezazo, sumado al remate de Rabiot por arriba del arco.

En el segundo tiempo Rabiot volvió a intentar con un remate parecido desde una distancia y el mismo resultado, por encima del arco de Orlando Gil.

Recién a los 21 Désiré Doué encaró en el medio del área entre 4, Diego Gómez lo cruza haciendo caer al francés, la jugada siguió, pero desde el VAR llamarón al árbitro, Ilgiz Tantashev, quien la fue a revisar y convalido la falta, brindando el penal que Kylian Mbappé colocó para abrir el marcador con el único gol del encuentro.

Con el pitazo final, Francia se clasificó a los cuartos de final donde enfrentará a Marruecos quien le ganó por 3-0 a Canadá, con doblete de goles por parte de Azzedine Ounahi y uno de Soufiane Rahimi.