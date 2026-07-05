Neuquén puso en marcha el Operativo Nieve 2026: mayor cobertura y asistencia sanitaria

Prevenir incidentes, asistir a turistas y residentes ante situaciones climáticas adversas, el principal objetivo del operativo en el que participan diversos organismos.

Con el inicio de las vacaciones de invierno cada vez más cerca, el Gobierno de Neuquén anunció la puesta en marcha del Operativo Nieve 2026 , una herramienta estratégica orientada a prevenir incidentes , asistir a turistas y residentes ante situaciones climáticas adversas, y brindar información actualizada sobre el estado de rutas, el clima y los requisitos de circulación.

El operativo comenzará el próximo 9 de julio y permanecerá activo hasta los primeros días de agosto, acompañando el período de mayor movimiento turístico de la temporada invernal.

La estrategia se concentrará especialmente en las rutas que conectan con la región cordillerana , donde cada año miles de visitantes se trasladan hacia centros de esquí, localidades de montaña y circuitos turísticos. El operativo abarcará distintos corredores turísticos y rutas estratégicas, con especial atención en la Ruta Nacional 237, uno de los principales accesos a la cordillera neuquina.

El esquema de cobertura previsto que contempla la presencia de ambulancias, móviles de seguridad vial y personal especializado en distintos puntos de la Región de los Lagos, reforzando la capacidad de respuesta ante contingencias climáticas y situaciones de emergencia.

Mayor presencia del SIEN en rutas de la región cordillerana

Este año se destaca la participación de móviles del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) en sectores considerados estratégicos.

Habrá cobertura con móviles sobre la Ruta de los Siete Lagos, a la altura de Villa Meliquina, y en el cruce de la Ruta 237 con el camino hacia Villa Traful, dos sectores de alta circulación turística. También habrá moviles preventivos y de asitencia en la zona de Collon Curá y áreas aledañas,

El operativo también contempla el refuerzo del sistema sanitario en San Martín de los Andes y Zapala, donde se incrementará la disponibilidad de ambulancias para optimizar los tiempos de respuesta ante eventuales emergencias.

También habrá cobertura en la ruta provincial 13, que conecta con Villa Pehuenia, destino que recibe una importante afluencia de turistas durante la temporada invernal.

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El operativo contará con la participación de organismos provinciales vinculados a la salud, seguridad, protección civil y asistencia vial, con el propósito de garantizar una circulación más segura y minimizar riesgos en los caminos afectados por nieve, hielo o bajas temperaturas.

Desde el Gobierno provincial recordaron la importancia de consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje hacia la cordillera y respetar las indicaciones de los organismos de control.

También recomendaron circular con el equipamiento obligatorio para condiciones invernales, verificar el estado general de los vehículos y extremar las precauciones en los sectores donde puedan registrarse nevadas o formación de hielo sobre la calzada.

Las recomendaciones de Vialidad Nacional para circular en temporada invernal

Como parte de las medidas preventivas, Vialidad Provincial solicitó a los conductores evitar los desplazamientos durante la noche, cuando las heladas suelen intensificarse y las condiciones de visibilidad empeoran considerablemente.

Además, recordó que es obligatorio portar cadenas para nieve antes de emprender viajes hacia la cordillera neuquina, una exigencia que se mantiene vigente durante toda la temporada invernal.

También recomendaron consultar previamente el estado de las rutas a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier recorrido, especialmente en sectores donde se prevén nevadas persistentes.