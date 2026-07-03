Neuquén La Mañana Deshabitadas: así estaban Neuquén y Cipolletti durante el partido de Argentina y Cabo Verde en el Mundial 2026

Argentina se enfrentaba a Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial y todo el país miraba el partido. Las postales de ciudades desoladas. + Agregar LM Neuquen en







Las calles de las ciudades de Neuquén y Cipolletti permanecieron vacías desde que empezó el partido de Argentina frente a Cabo Verde por los 16vos del Mundial 2026. Muchos habían apurado el paso, otros trataron de retrasar un poco la salida para la vecina ciudad para no padecer el atasco en el tránsito, como todos los días.

Las cámaras de la Municipalidad de Neuquén registraron que en algunos puntos neurálgicos como la Plaza de las Banderas o el Paseo de la Costa permanecían prácticamente vacías, quizás algún ciclista o bien uno que otro vehículo que regresaba posiblemente tarde a su hogar para sentarse frente al televisor y ver el encuentro crucial para la Selección Argentina.

La excepción fue el monumento al General San Martín, en pleno centro neuquino, donde un grupo de hinchas se juntó para seguir el encuentro.