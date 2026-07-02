Quién era la conocida modelo que fue encontrada muerta entre los escombros junto a su pareja en Venezuela

Skarlent Rodríguez tenía un futuro prometedor en el mundo de la belleza y de la moda, pero su nombre se sumó a la larga lista de víctimas fatales de la tragedia de Venezuela.

La modelo venezolana Skarlent Rodríguez , de 23 años y ex Miss Grand Orlando 2025, y su pareja José Castro fueron hallados muertos entre los escombros del edificio donde vivían en Catia La Mar, en el estado de La Guaira , tras los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el miércoles de la semana pasada.

Los equipos de rescate los encontraron uno al lado del otro , luego de varios días de una búsqueda que movilizó a voluntarios, rescatistas y cientos de personas en redes sociales.

La confirmación llegó a través de la plataforma GoFundMe , donde las familias de ambos habían abierto una colecta bajo el nombre “ Unidos por Skarlent y José " para financiar las tareas de búsqueda y rescate mientras aún confiaban en encontrarlos con vida.

El desgarrador mensaje de las familias

“Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en la búsqueda de nuestros seres amados. Lamentablemente, ambos fueron encontrados sin vida, uno al lado del otro, juntos hasta el final”, escribieron los familiares en la plataforma.

Y agregaron: “No existen palabras suficientes para describir el dolor que sentimos, pero sí queremos expresar nuestra profunda gratitud por el amor, el apoyo y el esfuerzo que tantas personas brindaron para difundir información, ayudar en la búsqueda y reunir todo lo necesario durante estos días tan difíciles”.

El futuro prometedor de Skarlent

Rodríguez era una figura conocida en la industria de la moda venezolana y en los certámenes de belleza. Aunque residía en Orlando, Florida, donde obtuvo la corona de Miss Grand Orlando en 2025, había regresado recientemente a Venezuela junto a Castro.

En aquel concurso, la joven había dejado una frase que resumía su visión: “Esto es más que un título, es una misión: ser una voz, guiar con el corazón y dejar una marca de bondad y fuerza”.

Cuando los sismos sacudieron La Guaira, la pareja se encontraba en su departamento en Catia La Mar. El edificio colapsó y los dejó atrapados bajo los escombros. La ciudad concentró la mayor parte de la destrucción causada por los terremotos, con un alto porcentaje de estructuras derrumbadas y miles de heridos.

Las devastadoras pérdidas de ambas familias

Las familias describieron el proceso de recuperación de los cuerpos como “extremadamente costoso” y revelaron que los allegados de Castro acumularon pérdidas devastadoras: su padre, abuela, tío y tía también murieron en el sismo.

“La familia de Skarlent tampoco ha podido trabajar desde el día en que recibimos la noticia”, detallaron, al tiempo que pidieron donaciones para cubrir los gastos funerarios, que, según indicaron, “han aumentado significativamente debido a esta tragedia”.

“Sobre todo, te pedimos que compartas lo maravilloso que fueron nuestros niños, el amor que dieron y la luz que dejaron en cada persona que tuvo la fortuna de conocerlos. Gracias por acompañarnos en este duelo”, cerraron los familiares en su mensaje.

El caso de Rodríguez y Castro se suma al drama colectivo que atraviesa Venezuela tras los dos sismos. El último balance oficial registró al menos 2.295 muertos y más de 11.000 heridos. Decenas de miles de personas quedaron sin hogar en medio de escasez de alimentos y un sistema de salud desbordado.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que hay alrededor de 50.000 desaparecidos, mientras que la NASA calcula que 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos. Los daños materiales ascienden a 6.700 millones de dólares, equivalente al 6% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.