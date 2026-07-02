El rescate que mantuvo en vilo a Venezuela: Hernán Gil, el hombre que estuvo 8 días bajo los escombros

Fueron más de 100 horas de trabajo, luego de que un rescatista escuchara su voz y empezaran a suministrarle líquido con un tubo y una jeringa. Las impactantes imágenes.

A ocho días de los dos terremotos que sacudieron Venezuela , los rescatistas buscan aún a los sobrevivientes bajo los escombros de casas y edificios que colapsaron por completo. Un dramático hecho se llevó la atención tras localizar a Hernán Gil , un vigilante de seguridad que quedó atrapado en el centro comercial Galerías Playa Grande de La Guaira.

Por estas horas, se conoció que lograron rescatarlo en un operativo que llevó más de 100 horas y a agentes de diversos países. La fase final para sacarlo de los escombros llevó a que 30 personas trabajen sin descanso y cavando un túnel de tres metros .

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele , compartió el momento de su rescate. " Nuestra admiración y reconocimiento para todos los rescatistas que participaron en esta operación, así como para Hernán, cuya fortaleza y resiliencia durante más de 7 días fueron extraordinarias", escribió en un posteo de X con un video del emocionante momento.

Hernán Gil y el rescate que mantuvo en vivo a Venezuela en las últimas horas

El hombre de 44 años, es padre de dos niños y había quedado bajo los escombros de un edificio de nueve pisos, tras el doblete sísmico que devastó varios estados venezolanos el pasado 24 de junio.

El operativo se puso en marcha después de que un miembro de Cruz Roja Costa Rica escuchó su voz tres días atrás.

Hernán con vida

El video que mostró a Hernán con vida entre escombros

Rescatistas de diversos países estuvieron trabajando más de 100 horas para lograr sacarlo de allí. La situación fue compleja, ya que sólo habían podido trabajar con herramientas manuales a su alrededor, avanzando centímetro a centímetro para liberar la parte superior de su cuerpo.

Este jueves por la mañana se conoció un video que terminó siendo una prueba de vida. "Hernán, necesito que mires a la cámara", le dice uno de los rescatistas mientras un lente se asoma por el estrecho conducto abierto entre los escombros. El hombre levanta lentamente la cabeza y se confirmaba así que el operativo de su rescate puede seguir.

sigue el rescate del sobreviviente que resiste bajo los escombros en Venezuela

Las imágenes fueron difundidas este miércoles por el equipo USAR de Bomberos de Chile, que lideraba el rescate junto con especialistas de distintos países.

El video, de un minuto y dos segundos fue el registro más cercano del sobreviviente desde que comenzó el operativo. Allí se pudo ver como Hernán levanta lentamente la cabeza. Tenía un tapabocas y uno de sus ojos muestra una lesión visible.

La cámara, ubicada casi en vertical sobre el pequeño espacio donde permanece atrapado, registró el momento en que vuelve a establecer contacto con quienes, desde hace más de tres días, intentaban abrir un camino seguro hasta él.

El labor de los rescatistas para mantener con vida a Hernán

Durante estos días, los rescatistas han hecho todo a su alcance para llegar hasta su garita, lo que funcionó como un refugio para mantenerlo vivo. Hasta la últimas horas siguieron suministrándole líquidos con la ayuda de un pequeño tubo unido a una jeringa que pudieron introducir entre los escombros.

Este momento exacto pudo verse a través de un video que compartió a través de X el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el que explicó que "el túnel que habíamos excavado ha sufrido varios derrumbes", aunque de igual manera equipos de rescate de varios países han estado trabajando juntos sin descanso para estabilizar el túnel.

"A pesar de todo, no hemos perdido la comunicación con Hernán y continuamos suministrándole líquidos para mantenerlo hidratado. Hernán sigue luchando, y nosotros también", aseveró.

rescate de Hernán

Los especialistas recuerdan que, después de las primeras 72 horas, las probabilidades de rescatar personas con vida disminuyen drásticamente. Sin embargo, continúan buscando porque la tragedia todavía ofrece excepciones. Hasta el momento, el número de fallecidos ascendió a 2.295, mientras que los heridos llegaron a 11.267 y los damnificados a 12.841.