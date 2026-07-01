Tras el corte de luz, Calf y el Ejército hicieron borrón y cuenta nueva

Hace una semana la cooperativa eléctrica le cortó la electricidad por falta de pago de una deuda descomunal.

El corte de luz de parte de la Cooperativa de CALF al Ejército Argentino en Neuquén por falta de pago repercutió no sólo en la provincia sino también a nivel nacional.

Ocurrió hace una semana tras la falta de pago por una deuda de más de 72 millones de pesos. El corte de suministro fue por 48 horas hasta que regularizara la situación y pueda cancelar el monto total adeudado.

Recién una semana después, desde CALF informaron que se reunieron este martes con autoridades del Comando de la Brigada de Montaña VI y “destacaron el diálogo y la buena predisposición entre ambas instituciones”.

Ambos entes confirmaron que la situación difundida la pasada semana vinculada al suministro eléctrico en una dependencia del Ejército Argentino, “ocurrió como consecuencia de demoras administrativas ajenas a la propia jurisdicción, y que la misma, fue regularizada en el día y el servicio se encuentra normalizado”.

Además, acordaron avanzar en el análisis de proyectos vinculados a las energías renovables, con el objetivo de desarrollar soluciones sostenibles a futuro.

Qué había pasado

Hace siete días, la cooperativa le cortó el suministro eléctrico a uno de sus inmuebles en la ciudad de Neuquén por una deuda que, según pudo reconstruir LM Neuquén, lleva más de cuatro meses de atraso y alcanza cifras millonarias en varios puntos de la ciudad. Además, siempre según las fuentes, al parecer la institución "sólo maneja efectivo", pero la cooperativa no acepta ese modo de pago.

Tierras Ejercito Neuquén calle Bejarano Las tierras del Ejército sobre la calle Bejarano, en su momento las quisieron urbanizar.

El corte se concretó en el predio que tiene la institución castrense en la calle Bejarano 450, donde funciona el Batallón de Montaña, uno de los inmuebles con mayor actividad de la fuerza en la capital neuquina. Es allí donde se desarrollan tareas de entrenamiento.

Se confirmó que ese fue el punto de suministro elegido para hacer efectiva la medida, después de meses de tolerancia por parte de CALF. Tras el corte, el servicio fue restablecido por 48 hora.

Habría sido un problema administrativo más que una negativa a pagar. Desde el Ejército sostenían que la institución solo maneja efectivo, mientras que CALF, por su parte, no acepta ese medio de pago para regularizar las cuentas.

El sistema venía sosteniéndose mediante un esquema de créditos, una modalidad que la cooperativa había aceptado mientras las deudas se mantenían en niveles menores. Pero el desfase se profundizó con el correr de los meses y terminó desbordando ese margen de tolerancia.

La deuda

Según los datos a los que accedió LM Neuquén, la deuda en Bejarano Manuel 450 asciende a $44.173.806,19, lejos por encima del resto de los inmuebles morosos y la cifra que explica buena parte del problema.

El segundo monto más alto corresponde al inmueble de la calle Juan Bautista Cabral, con $16.578.567,58, un punto de suministro que además presenta una deficiencia reglamentaria detectada por la cooperativa. Le siguen otros dos medidores de esa misma calle con $4.164.587,72 y $2.427.490,83.

Ejército Neuquén El Batallón de Ingenieros de Montaña de Neuquén. Adriano Calalesina

La lista de morosidad se completa con el predio central de la Avenida Argentina 465, donde la deuda llega a $1.446.617,86; Aeropuerto Neuquén con $989.675,79; Talero al 100, con $934.426,37 y con otro medidor de $835.908,62; el barrio Bouquet Roldán con $360.101,53.

En conjunto, estos nueve puntos de suministro acumulan una deuda cercana a los $72 millones, un número que refleja el problema que atraviesa la fuerza en su relación con la cooperativa local.