Así llegó la nieve al interior de Neuquén: cuál es el estado de las rutas en la cordillera

Varias localidades de la provincia se pintaron de blanco a última hora del martes. Zapala, Aluminé y Piedra del Águila, entre otros sectores de la cordillera.

La nieve llegó con intensidad el último día de junio a distintos puntos de la provincia de Neuquén, sobre todo en la zona cordillerana, tal como había sido pronosticado. Sin embargo, localidades del centro provincial también se vieron alcanzadas por el fenómeno.

A última hora de la noche, el director de Defensa Civil de la Provincia, Carlos Cruz , señaló que “se está cumpliendo totalmente la alerta de bajas temperaturas en toda la provincia”.

El funcionario indicó que durante el anochecer nevaba en Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Aluminé y en la cuesta del Rahue (Ruta Provincial 46). Mientras que en la Ruta Nacional 237, prácticamente desde Collón Curá hacia el corredor de la Ruta 40 Sur, también se registraron nevadas desde el martes. Zapala, en tanto, también recibió una copiosa nevada.

"En Villa Pehuenia por el momento no está nevando en la ciudad. En el Paso Pino Hachado hacia el norte de la provincia se registra principalmente viento y algunas neviscas en cotas altas, especialmente del lado chileno", dijo Cruz.

El director de Defensa Civil sostuvo que "las líneas de transporte de pasajeros de Aluminé y Villa Pehuenia, que debían salir durante la noche y a las 0 horas, fueron reprogramadas de forma preventiva para mañana a la mañana (por el miércoles), debido a la nevada en la cuesta del Rahue".

Estado de las rutas este miércoles 1 de julio

RN 40 Sur. Transitable con extrema precaución.

Siete Lagos: Calzada con hielo. Equipo barrenieve operando

San Martin de los Andes - Junín de los Andes: Calzada húmeda, sectores con hielo. Camión regando con solución salina.

Junín de los Andes - Cuesta de Mendaña, Rinconada, San Ignacio: Calzada con hielo. Equipos en camino al tramo.

RN 40: Chos Malal - Buta Ranquil

Calzada con acumulación. Nevando. Visibilidad muy reducida por viento blanco. Equipos barrenieve trabajando en el tramo. Tránsitar con extrema precaución

Pasos fronterizos

Paso Pino Hachado: cerrado

Videos de la nieve en el interior

Nieve Piedra del Aguila

Nieve Zapala

nieve huechulafquen