CALF le cortó la luz al Ejército por una deuda descomunal y una insólita respuesta: "Solo efectivo"

La cooperativa tuvo tolerancia de aguantar 48 horas para que se pongan al día con 13 medidores y suspendieron el suministro en el predio de la calle Bejarano.

Las tierras del Ejército sobre la calle Bejarano, en su momento las quisieron urbanizar.

El Ejército Argentino en Neuquén parece haber caído en desgracia en medio de la crisis, ya que no pudo afrontar una deuda de electricidad con la Cooperativa CALF . La situación llegó a un límite, y más allá de las contemplaciones y el diálogo, la cooperativa le cortó el servicio por 48 horas hasta que pueda hacer las gestiones y cancelar la totalidad del monto. Es una deuda que supera los 72 millones de pesos.

La cooperativa le cortó el suministro eléctrico a uno de sus inmuebles en la ciudad de Neuquén por una deuda que, según pudo reconstruir LM Neuquén , lleva más de cuatro meses de atraso y alcanza cifras millonarias en varios puntos de la ciudad. Además, siempre según las fuentes, al parecer la institución "sólo maneja efectivo", pero la cooperativa no acepta ese modo de pago.

El corte se concretó en el predio que tiene la institución castrense en la calle Bejarano 450 , donde funciona el Batallón de Montaña , uno de los inmuebles con mayor actividad de la fuerza en la capital neuquina. Es allí donde se desarrollan tareas de entrenamiento.

Ejército Neuquén El Batallón de Ingenieros de Montaña de Neuquén. Adriano Calalesina

Se confirmó que ese fue el punto de suministro elegido para hacer efectiva la medida, después de meses de tolerancia por parte de CALF. Tras el corte, el servicio fue restablecido por 48 horas, hasta este jueves, lo que abre un nuevo plazo límite para que la situación se resuelva o el corte se repita.

Ejército Neuquén: los medios de pago y la deuda

La explicación de fondo tiene que ver con un problema administrativo antes que con una negativa a pagar. Desde el Ejército sostienen que la institución solo maneja efectivo, mientras que CALF, por su parte, no acepta ese medio de pago para regularizar las cuentas.

El sistema venía sosteniéndose mediante un esquema de créditos, una modalidad que la cooperativa había aceptado mientras las deudas se mantenían en niveles menores. Pero el desfase se profundizó con el correr de los meses y terminó desbordando ese margen de tolerancia.

El cuadro de situación es más amplio que el corte de este martes. El Ejército tiene registrados 13 puntos de suministro eléctrico con CALF en la provincia, y 10 de ellos acumulan deuda desde marzo de este año, es decir, llevan más de cuatro meses sin pagarse.

De ese universo de morosidad generalizada, sin embargo, la cooperativa optó por accionar el corte en un solo punto, que es el del Batallón de Montaña, el de mayor peso económico entre todos.

Según los datos a los que accedió LM Neuquén, la deuda en Bejarano Manuel 450 asciende a $44.173.806,19, lejos por encima del resto de los inmuebles morosos y la cifra que explica buena parte del problema.

sede- calf Sebastián Fariña Petersen

El segundo monto más alto corresponde al inmueble de la calle Juan Bautista Cabral, con $16.578.567,58, un punto de suministro que además presenta una deficiencia reglamentaria detectada por la cooperativa. Le siguen otros dos medidores de esa misma calle con $4.164.587,72 y $2.427.490,83.

La lista completa de la deuda

La lista de morosidad se completa con el predio central de la Avenida Argentina 465, donde la deuda llega a $1.446.617,86; Aeropuerto Neuquén con $989.675,79; Talero al 100, con $934.426,37 y con otro medidor de $835.908,62; el barrio Bouquet Roldán con $360.101,53.

En conjunto, estos nueve puntos de suministro acumulan una deuda cercana a los $72 millones, un número que refleja el problema que atraviesa la fuerza en su relación con la cooperativa local.

El restablecimiento por 48 horas es un ultimátum, pero si para este jueves no hay una resolución de fondo entre el Ejército y CALF, no se descarta que la cooperativa vuelva a aplicar el corte, esta vez con menos margen de tolerancia que en ocasiones anteriores.