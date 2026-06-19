CALF presentó en Bariloche su modelo de transformación cooperativa basado en tecnología e innovación

Presentaron el caso de la cooperativa neuquina en el encuentro: soberanía tecnológica, energías renovables y trabajo en red entre cooperativas

La experiencia de transformación institucional, tecnológica y productiva que impulsa la Cooperativa CALF fue uno de los ejes destacados del encuentro Bariloche Smart City 2026. Ante representantes del sector cooperativo, empresas y organismos públicos, la entidad neuquina compartió los avances logrados en materia de diversificación de servicios, energías renovables, conectividad e infraestructura digital, en una exposición que puso el foco en la innovación y el trabajo conjunto como herramientas para el desarrollo regional.

En el marco del encuentro Bariloche Smart City 2026, organizado por la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) y realizado en el hotel Sheraton , CALF presentó su experiencia de transformación a través de una disertación titulada "Tecnología al servicio de la transformación cooperativa", a cargo de su Gerenta de Finanzas y Renovables, Florencia Quiroga Panelli, y de su Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicación, Sergio Fernández Novoa.

Ambos expusieron el camino que la cooperativa viene transitando desde hace tres años bajo la conducción de su presidente, el ingeniero Marcelo Severini, orientado a diversificar la matriz de servicios . Quiroga Panelli remarcó que esa decisión fue acompañada de un saneamiento financiero previo: "Hoy la solidez financiera no es una opción, es una condición sine qua non para cualquier desarrollo que tengan que hacer las cooperativas".

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CALF, la cooperativa eléctrica más grande de América Latina, con más de 120.000 usuarios, hoy presta —además de la distribución eléctrica— servicios de telecomunicaciones, fibra óptica, energías renovables, infraestructura civil para terceros y una billetera virtual, entre otras iniciativas.

Energías renovables y transición energética

Quiroga Panelli detalló el trabajo de CALF Renova, la unidad desde la que la cooperativa impulsa proyectos de generación solar fotovoltaica para usuarios residenciales, comercios, industrias y de escala utility, tanto para terceros como para autogeneración, en una apuesta por la soberanía energética.

Planteó la transición energética como una oportunidad y no como una amenaza para las distribuidoras, e invitó a las cooperativas a tomar un rol activo y a trabajar sobre las reglamentaciones de la Ley Nacional de Generación Distribuida para garantizar la solidez financiera del sector.

Como ejemplo de articulación, mencionó el parque solar de 25 MW que CALF desarrollará junto a la cooperativa de Zapala.

Soberanía tecnológica y la disputa por los datos

Fernández Novoa propuso pensar la exposición bajo el título "soberanía tecnológica y cooperativismo para enfrentar la concentración digital", y planteó a la inteligencia artificial y a la internet de las cosas como herramientas de emancipación comunitaria.

A partir de datos de la industria global de telefonía móvil —más de 8.640 millones de conexiones inalámbricas, que concentran el 84% de las conexiones a internet del planeta—, subrayó que el verdadero desafío no es la conectividad en sí, sino el flujo de datos e inteligencias que circula por esa infraestructura: "Quien domina ese flujo de datos y de inteligencias tiene enorme influencia en lo geopolítico, en lo económico, en lo social y en lo cultural".

Bariloche Smart City 2026

En esa línea, llamó a las cooperativas a dejar de ser solo "propietarias de los tubos por los que pasa la riqueza de otros" y a construir un nuevo ecosistema digital.

Infraestructura desplegada en un año y medio

Fernández Novoa repasó los proyectos concretos que la cooperativa puso en marcha:

Una red de fibra óptica propia, neutra y anillada (un nodo óptico central y 12 nodos distribuidos), con cerca de 8.000 clientes en su primer año de servicio y un fuerte criterio ambiental para reducir la contaminación visual de los cables aéreos.

El proyecto ejecutivo de una red provincial de 6.600 kilómetros de fibra óptica y 3.300 kilómetros de ducto, puesto a disposición de la provincia para iluminar la totalidad del territorio neuquino (92.000 km²), incluyendo localidades alejadas del norte provincial.

Un sistema de videovigilancia para los 687 establecimientos educativos de la provincia, articulado con el Ministerio de Educación.

Cámaras de videovigilancia en 21 localidades, en convenio con el Ministerio de Seguridad de Neuquén.

Un convenio con el Ministerio de Salud para mejorar la conectividad en hospitales y centros asistenciales.

La construcción de un data center tipo Tier III en conjunto con la Municipalidad de Neuquén en el polo tecnológico de esa ciudad.

Mencionó además la alianza estratégica con Huawei para la electrónica de última generación y la decisión de avanzar hacia la producción de contenidos propios y el desarrollo de una aplicación para los asociados, entendiendo que las cooperativas acumulan información, saberes e historia local con enorme valor comunicacional.

Data center y una "cadena patagónica de datos"

Uno de los anuncios destacados fue la construcción, junto a la Municipalidad de Neuquén, de un data center de características Tier III en el polo tecnológico de la capital provincial.

Fernández Novoa advirtió sobre el interés de las grandes plataformas en instalar centros de datos en la Patagonia y llamó a las cooperativas a no dejarse fragmentar en negociaciones individuales: "Sentémonos juntos".

Propuso pensar una cadena de data centers regional que garantice, ante todo, la soberanía sobre los datos propios, y señaló que se trata de una oportunidad de negocios "que no es para mañana, es ya", aunque advirtió el desafío que implica el aumento de la demanda eléctrica y la necesidad de fortalecer las redes de transmisión.

Trabajo mancomunado entre cooperativas

El cierre de la exposición giró en torno a la necesidad de articular espacios de trabajo y sinergias entre cooperativas.

Quiroga Panelli destacó la mesa de trabajo realizada con la CEB, cooperativa anfitriona del encuentro, para identificar fortalezas, debilidades y posibles alianzas.

Fernández Novoa, por su parte, insistió en la importancia de la decisión política y del "saber hacer política", y sintetizó la propuesta de la cooperativa: "Esos equipos que estamos siendo capaces de armar hacia dentro de nuestras cooperativas, tratemos también de armarlos en la mancomunión de todos nosotros. Trabajando juntos vamos a llegar más lejos".

En ese marco, ambos volvieron a resaltar a la conducción de CALF y fundamentalmente a Marcelo Severini por sostener este proceso de transformación.