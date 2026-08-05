Caos en la provincia por temporal de nieve y lluvia: localidades sin luz y sin clases

El clima castiga a todo el territorio neuquino. Calles anegadas, cortes de energía, caos de tránsito. Qué pasará con las clases.

El fuerte temporal de nieve y lluvia que atraviesa Neuquén genera complicaciones en distintos puntos de la provincia. Zapala, Las Lajas, Aluminé y Villa Pehuenia registran sectores sin suministro eléctrico, mientras que las precipitaciones provocaron anegamientos en otras localidades y el tránsito hacia Chile permanece condicionado por la acumulación de vehículos.

El EPEN informó que continúa trabajando para restablecer el servicio eléctrico en la zona centro-oeste de la provincia. Según el comunicado difundido por el organismo, las interrupciones se deben a la acumulación de nieve sobre el tendido eléctrico como consecuencia del intenso temporal.

Las cuadrillas trabajan de manera permanente para normalizar el suministro, aunque las condiciones climáticas continúan dificultando las tareas en algunos sectores. El organismo señaló además que continuará informando sobre los avances en la reposición del servicio a medida que evolucionen las condiciones meteorológicas.

Rutas colapsadas y más de 1.200 camiones esperan para cruzar a Chile

El temporal también provocó fuertes complicaciones en las rutas neuquinas. De acuerdo con información publicada por LM Neuquén, más de 1.200 camiones esperan para poder cruzar hacia Chile, en medio de las dificultades generadas por las condiciones meteorológicas y la situación de los pasos fronterizos.

La acumulación de vehículos pesados refleja el impacto que el temporal está teniendo sobre la circulación en la provincia, especialmente en los corredores utilizados para llegar a los pasos internacionales.

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Vialidad nacional anunció varios tramos cortados

Ante la extrema peligrosidad por la acumulación de nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional emitió alertas disponiendo el corte total de circulación en varios tramos clave de las rutas nacionales 22 y 40.

Uno de los puntos más críticos se registra en la Ruta Nacional 22, donde se interrumpió el tránsito entre Cutral Co y Zapala hasta nuevo aviso. La misma medida se aplica sobre la Ruta Nacional 40, que permanece inaccesible en el tramo entre Zapala y Junín de los Andes, como así también en el trayecto que conecta a Zapala con Las Lajas, dejando prácticamente paralizadas las conexiones hacia el centro y sur provincial.

Hacia el norte, la situación también se tornó compleja. En el tramo de la Ruta 40 entre Las Lajas y Chos Malal, las autoridades decretaron un corte nocturno total entre las 22 y las 8 de la mañana para prevenir accidentes por el severo congelamiento de la calzada durante las horas de menor temperatura.

En todos los sectores afectados, personal vial despliega tareas de despeje de nieve, esparcido de sal y riego con solución salina. Desde los organismos oficiales recalcaron la portación obligatoria de cadenas para cualquier vehículo que deba movilizarse y recomendaron de forma enfática evitar los viajes nocturnos mientras persista la contingencia climática.

Sin clases en varias localidades

El impacto del temporal también afectó el normal dictado de clases en un amplio sector de la provincia. Con el objetivo de preservar la seguridad de alumnos, docentes y familias, el Distrito Regional VI confirmó la suspensión de clases presenciales para la jornada de este jueves 6 de agosto.

La medida abarca al turno mañana y afecta directamente a los establecimientos educativos de Centenario, Vista Alegre y Añelo, extendiéndose además a San Patricio del Chañar, Aguada San Roque y Chihuidos. Las autoridades monitorean la evolución del clima para definir el panorama del turno tarde.

Además, el CPEM 8 de la ciudad de Plottier también confirmó en su cuenta de Facebook la suspensión de clases para este jueves 6 de agosto.

Senillosa, afectada por las lluvias

En Senillosa, las precipitaciones también generaron complicaciones y sectores de la localidad se vieron afectados por la acumulación de agua. La situación se suma a los problemas que atraviesan distintos puntos del Alto Valle como consecuencia de las lluvias.

La Municipalidad de Senillosa difundió información sobre la situación a través de sus canales oficiales y mostró los efectos del temporal en la localidad.

Un temporal que mantiene en alerta a la provincia

El panorama muestra el impacto desigual del temporal: mientras en la zona centro-oeste la principal dificultad está vinculada con la nieve acumulada sobre las líneas eléctricas, en sectores del Alto Valle las lluvias generan anegamientos y obligan a reforzar los operativos de asistencia.

A esto se suma la situación en las rutas, con una importante cantidad de camiones a la espera de poder continuar su recorrido hacia Chile.

Con las condiciones meteorológicas todavía adversas, los organismos provinciales y municipales mantienen los trabajos de asistencia y monitoreo, mientras el EPEN continúa con las tareas para recuperar el suministro eléctrico en las zonas afectadas.