De qué se trata el acuerdo de CALF con una concesionaria de autos

La iniciativa acordada entre las dos firmas es una articulación entre el sector público, el privado y organizaciones intermedias.

El plan fue presentado este martes en la capital.

La cooperativa CALF y la concesionaria Nippon Car presentaron este martes el programa “Neuquén Energía, Movilidad y Comunidad”. La iniciativa apunta a impulsar la movilidad eléctrica, fomentar la capacitación en nuevos oficios y fortalecer el desarrollo sostenible mediante la articulación entre el sector público, el privado y organizaciones intermedias.

La actividad se desarrolló en las instalaciones de Nippon Car y fue encabezada por el presidente de CALF, Marcelo Severini, y el socio gerente de la concesionaria, Edgardo Aguirre. También participaron Florencia Panelli, gerente de Finanzas y Renovables de la cooperativa, y Lilen Reta, responsable de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la empresa.

Durante la presentación, Severini destacó que la iniciativa representa el inicio de una serie de acciones vinculadas a la transformación energétic a que ya comenzó a desarrollarse en distintas ciudades del país.

“Este es un puntapié inicial para una serie de actividades asociadas a un cambio de paradigma que ya está en marcha. Existen innumerables oportunidades vinculadas a las energías renovables y consideramos fundamental promoverlas desde la responsabilidad social empresaria, cooperativa y comunitaria”, afirmó.

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Movilidad eléctrica y energías renovables para Neuquén

El programa “Neuquén Energía, Movilidad y Comunidad” busca convertir la transición energética en una transición social, promoviendo el acceso a nuevas tecnologías, infraestructura y oportunidades laborales vinculadas a la electromovilidad.

En ese sentido, Aguirre explicó que la propuesta surgió a partir del trabajo conjunto entre ambas instituciones. “La idea nació con el propósito de desarrollar acciones de responsabilidad social empresaria que nos permitan devolver a la comunidad parte de todo lo que nos brinda”, sostuvo.

Capacitaciones gratuitas con salida laboral

Uno de los principales ejes del programa será la formación profesional gratuita destinada a la comunidad neuquina. Los cursos serán dictados a través del Instituto Superior de Acción Cooperativa (ISAC) y contarán con el respaldo del Ministerio de Educación de Neuquén.

Las capacitaciones comenzarán en julio, tendrán una duración cuatrimestral e incluirán prácticas profesionalizantes. Entre los contenidos previstos figuran temas relacionados con nuevos oficios, movilidad urbana, infraestructura para carga eléctrica, energías renovables y reconversión laboral.

Según explicó Reta, el objetivo es acompañar los cambios que atraviesa actualmente el mercado laboral.

“Abordaremos temas como movilidad urbana, ciudades intermedias, negocios sostenibles, educación financiera y energías renovables, además de la reconversión laboral necesaria para acompañar las transformaciones que hoy demanda el mercado de trabajo”, indicó.

Instalarán puntos de carga para vehículos eléctricos

Otro de los anuncios destacados fue la instalación de infraestructura para vehículos eléctricos en sectores estratégicos de la ciudad de Neuquén.

El proyecto prevé la colocación de puntos de carga en lugares de alta circulación y relevancia turística, como el Paseo de la Costa, el Polo Tecnológico y la avenida Mosconi.

Panelli explicó que la iniciativa se desarrolla junto a Cordineu y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Neuquén.

“Estamos trabajando en una propuesta de mediano plazo que busca potenciar un importante corredor económico y turístico de la ciudad, incorporando infraestructura de carga eléctrica que genere un impacto positivo para toda la comunidad”, señaló.

Apoyo a los Bomberos Voluntarios de Aluminé

Durante el encuentro también se anunciaron acciones conjuntas con asociaciones de bomberos voluntarios de distintas localidades de la provincia.

En ese marco, CALF y Nippon Car concretaron la entrega de una unidad móvil acondicionada para servicios de sepelio a los Bomberos Voluntarios de Aluminé, institución que actualmente brinda esa prestación en condiciones limitadas.

Con el lanzamiento de "Neuquén Energía, Movilidad y Comunidad", ambas entidades buscan consolidar una agenda común enfocada en la innovación tecnológica, la sustentabilidad y la generación de oportunidades para los neuquinos.