CALF le entregó un desfibrilador a AFUVEN

Marcelo Severini, presidente de CALF , lideró la entrega de un Desfibrilador Externo Automático (DEA), esta vez destinado a la Asociación de Fútbol de Veteranos de Neuquén ( AFUVEN ). La actividad se inscribe en el programa cooperativo que busca sumar espacios cardioprotegidos en la ciudad.

El evento se desarrolló el martes 9 de junio en la sede de la entidad deportiva. Del mismo participaron Fidel Vivanco , presidente de AFUVEN , y otros integrantes de su comisión directiva. En representación de CALF acompañaron a Severini el vicepresidente primero Leonardo Ferreira , el vicepresidente segundo Carlos Quintriqueo , la secretaria institucional Agustina Creide y la directora médica del Servicio Asistencial (SAC), Verónica Chiape .

La iniciativa es parte de una estrategia más amplia que las autoridades cooperativas vienen desplegando: la conformación de una red de zonas cardioprotegidas. El sistema no solo permite localizar rápidamente los equipos, sino también fomentar la toma de conciencia sobre cómo actuar ante una emergencia cardíaca.

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Durante el acto, Severini sostuvo que "estas medidas apuntan a mejorar la calidad de vida de los neuquinos. Con esa lógica estamos colocando desfibriladores en sitios estratégicos, listos para ser usados y salvar vidas". También recordó que "ya veníamos haciendo lo propio junto al Ministerio de Seguridad y la Policía provincial. Ahora le toca el turno a AFUVEN, una institución con fuerte arraigo en el deporte local, que reúne a más de dos mil socios que practican disciplinas recreativas y competitivas en este predio".

En tanto, Vivanco agradeció la donación y puso sobre la mesa la vigencia de la Ley Nacional N.º 27.159, que exige contar con desfibriladores en todos aquellos espacios públicos o privados con gran afluencia de personas.

Quintriqueo, por su parte, enfatizó que "esta entrega tiene que ver con la prevención y con poder responder de forma adecuada frente a una urgencia médica, algo clave para cualquier institución".

Creide, en tanto, destacó el objetivo común de generar entornos cardioprotegidos: "La idea es que cualquier vecino pueda ser protagonista a la hora de salvar una vida. Valoramos muchísimo que AFUVEN se haya sumado a este compromiso con la salud y la comunidad".

Finalmente, Chiape explicó el abordaje preventivo que impulsa el área sanitaria: "Trabajamos para reducir al máximo las consecuencias de cualquier evento adverso. Este equipo es sencillo de operar y además estará respaldado por capacitaciones para que su uso sea seguro y eficaz".