Participará en el Mundial de Natación de Invierno con representantes de 15 países que competirán sin traje de neopreno. Se inició en el Lacar y el Nonthue.

Un capitán del Ejército nadará en aguas heladas del glaciar Perito Moreno "para mostrarle Argentina al mundo".

Pablo Bayerque es capitán del Ejército Argentino y este año va a afrontar un desafío extremo: nadar sin traje de neopreno en las aguas heladas del Glaciar Perito Moreno .

En concreto, el militar va a competir en la Winter Swimming World Cup , el mundial de natación en aguas frías que se realiza del 2 al 9 de agosto de 2026 en El Calafate, Santa Cruz.

Bayerque tiene 41 años y lleva 23 años en el Ejército.

En su carrera se formó como soldado de montaña, instructor militar de andinismo y también de esquí, trazando una trayectoria que lo acostumbró a convivir con el frío y el esfuerzo físico extremo.

Sus inicios en Neuquén

Su vínculo con las aguas heladas nació cuando estuvo destinado en San Martín de los Andes, en Neuquén, donde nadaba durante todo el año en los lagos Lácar y Nonthué.

Ahora, la invitación a sumarse al Mundial de Natación de Invierno llegó de parte de Matías Ola, director del evento, y Bayerque no dudó en aceptarla.

"Siempre intento salir de mi zona de confort y eso mismo es lo que trato de transmitir todos los días a mi comunidad. No podía decirle a la gente que se anime a enfrentar desafíos si después yo no estaba dispuesto a hacerlo", explicó en diálogo con TN.

Cómo se entrenó el capitán nadador

Para llegar en las mejores condiciones, Bayerque entrenó con running, trabajo de fuerza y sesiones de crioterapia dos veces por semana, con inmersiones en agua a 9°C.

La del lago Argentino, con el imponente glaciar Perito Moreno como espectador silencioso, será su primera competencia de este tipo.

Pablo Bayerque lleva 23 años en el Ejército Argentino.

"Cuando el cuerpo empieza a pedir que pares, la mente tiene que tomar el control. Ahí es donde realmente empieza el desafío", aseguró sobre el momento más exigente de la prueba.

“Cientos de agujas” en el cuerpo

Sobre el momento de ingresar al agua, el capitán describió la sensación extrema que implica el contacto con la piel, sin protección alguna.

"Es como si recibieras cientos de agujas o pequeños cuchillazos. La reacción natural es querer salir inmediatamente. Lo que hace la diferencia es la respiración", explicó.

Para él, la clave está en controlar la respiración para controlar la mente y, a partir de ahí, dejar de sentir el cuerpo como un obstáculo.

Mostrar la Argentina al mundo

Bayerque nunca había estado en el glaciar Perito Moreno, así que la competencia también será su primera visita al lugar.

Lo vive como un privilegio y como una vidriera para el país.

"Argentina tiene una naturaleza extraordinaria y competir frente al glaciar es un privilegio”, sentenció.

El glaciar Perito Moreno, un atractivo turístico de fama internacional.

También creo que es una oportunidad para mostrarle al mundo que nuestro país está preparado para organizar eventos deportivos de nivel internacional", destacó el capitán.

Su expectativa es que el Mundial trascienda lo deportivo.

"Quiero que esta competencia sirva para mostrar la enorme riqueza natural que tiene nuestro país. Y si además logramos que más personas se animen a desafiar sus propios límites, entonces el objetivo habrá sido mucho más grande que una simple competencia".

Cómo es el Mundial de Natación de Invierno 2026

La Winter Swimming World Cup llega a su cuarta edición y reúne a más de 250 nadadores de más de 15 países, con proyección de llegar a los 300 participantes sobre el inicio de las pruebas.

Las competencias se desarrollan en las aguas del Lago Argentino, alimentadas por el deshielo del glaciar Perito Moreno, que oscilan entre 0°C y 3°C.

En esta edición, la novedad es que se montará una pileta flotante que ya llegó a El Calafate.

Bajo el reglamento de la IWSA, está prohibido el uso de traje de neopreno. Los nadadores solo pueden usar malla convencional, gorro de silicona y antiparras.

El Mundial de Natación de Invierno 2026 se disputará con una pileta flotante en las aguas heladas del lago Argentino, con el imponente glaciar Perito Moreno de fondo.

Buyerque no será el único representante argentino. Junto a él participan nadadores de distintas provincias.

El operativo cuenta con un dispositivo de seguridad integrado por médicos, guardavidas y áreas climatizadas para prevenir cuadros de hipotermia.

El cronograma incluye pruebas de 25, 50, 100, 200 y 450 metros en crol, pecho y mariposa, además de postas por equipos y pruebas de aguas abiertas de 300 metros.

Una pileta flotante frente al glaciar

La pileta que se usará en la mayoría de las carreras a nado es completamente modular, flotante y desmontable.

No requiere excavaciones ni obras permanentes sobre la costa: al finalizar el evento será retirada en su totalidad.

Según informaron fuentes oficiales a Ahora Calafate, la plataforma completa mide más de 30 por 30 metros y cuenta con certificación europea CE de protección ambiental, lo que además permite reducir la circulación de embarcaciones a motor cerca de los nadadores.

Dentro de esa estructura se dispone una pileta con andariveles reglamentarios, que cumple con las normas de la International Winter Swimming Association (IWSA).

Es la primera vez que una infraestructura de estas características se instala en el magnífico escenario natural del glaciar, lo que permitirá pruebas con cronometraje oficial y condiciones estandarizadas, algo que hasta ahora no existía en este tipo de competencias a cielo abierto.