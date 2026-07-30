Se hace del 2 al 9 de agosto de 2026 con más de 250 participantes de 15 países, que competirán sin neopreno en aguas a entre 0 y 3 grados.

Una pileta flotante en aguas heladas del glaciar Perito Moreno: así es el Mundial de Natación de Invierno 2026.

Una de las postales más singulares del año deportivo de la Patagonia ya empezó a tomar forma en El Calafate , en Santa Cruz , con el imponente glaciar Perito Moreno como espectador silencioso.

Hasta la ciudad turística del sur argentino llegaron, desarmados en cuatro camiones, los módulos de una pileta flotante que será instalada sobre las aguas heladas del Lago Argentino .

Esa estructura es la gran novedad de la cuarta edición de la Winter Swimming World Cup, la Copa Mundial de Natación de Invierno , que se realizará del 2 al 9 de agosto de 2026 .}

Nadar sin neopreno a casi cero grados

Las aguas del Lago Argentino, alimentadas directamente por el deshielo del Perito Moreno, oscilan entre 0°C y 3°C.

Bajo el reglamento de la IWSA, los competidores tienen prohibido el uso de trajes de neopreno: solo pueden ingresar al agua con malla de baño convencional, gorro de silicona y antiparras. Nada más.

Los competidores solo pueden entrar a las heladas aguas del Lago Argentino con malla convencional, gorra y antiparras.

Para acompañar semejante exigencia física, el operativo contará con un dispositivo de seguridad integrado por médicos especializados, guardavidas, embarcaciones de apoyo y áreas climatizadas de recuperación, pensadas para prevenir cuadros de hipotermia una vez finalizadas las pruebas.

Más de 250 nadadores de 15 países

La Winter Swimming World Cup 2026 reunirá a alrededor de 250 nadadores de más de 15 países y varias provincias argentinas, con proyección de alcanzar los 300 participantes con los que se sumen sobre la hora.

El cronograma incluye pruebas de 25, 50, 100, 200 y 450 metros en estilos como crol, pecho y mariposa, además de postas por equipos.

La mayoría de las competencias se desarrollarán en la pileta flotante de reglamentarios 25 metros de largo.

La mascota oficial del Mundial de Natación de Invierno 2026 que se realiza en El Calafate, Santa Cruz.

Pero también habrá pruebas de aguas abiertas, con recorridos de 300 metros y postas de 4x50 metros por fuera de la estructura flotante.

Entre las actividades paralelas se destaca "Inmersión Glaciar", pensada para quienes quieran experimentar el ingreso controlado a las aguas del lago sin formar parte de las competencias oficiales.

Una estructura pensada para el agua helada

La pileta que se usará en la mayoría de las carreras a nado es completamente modular, flotante y desmontable.

No requiere excavaciones ni obras permanentes sobre la costa: al finalizar el evento será retirada en su totalidad.

Así se verá la pileta flotante cuando esté armada, con el imponente glaciar Perito Moreno de fondo.

Según informaron fuentes oficiales a Ahora Calafate, la plataforma completa mide más de 30 por 30 metros y cuenta con certificación europea CE de protección ambiental, lo que además permite reducir la circulación de embarcaciones a motor cerca de los nadadores.

Dentro de esa estructura se dispone una pileta con andariveles reglamentarios, que cumple con las normas de la International Winter Swimming Association (IWSA).

Es la primera vez que una infraestructura de estas características se instala en el magnífico escenario natural del glaciar, lo que permitirá pruebas con cronometraje oficial y condiciones estandarizadas, algo que hasta ahora no existía en este tipo de competencias a cielo abierto.

La llegada de la pileta flotante

La llegada de la estructura fue con escolta de por personal del Parque Nacional Los Glaciares, con vehículos balizados y una circulación restringida a 40 km/h por motivos de seguridad.

Los módulos quedaron ubicados de forma provisoria en la primera bandeja del estacionamiento inferior, antes de iniciar el proceso de ensamblado directamente sobre el lago, en la zona conocida como Bahía de los Témpanos.

Mientras que las pruebas deportivas tendrán como escenario el Parque Nacional Los Glaciares, las ceremonias de apertura, premiación y cierre se realizarán en distintos puntos de la ciudad de El Calafate.

El evento es organizado por Nadando Argentina y combina deporte de alto rendimiento con turismo de naturaleza, en uno de los parques nacionales más visitados de la Argentina, con un glaciar de fama internacional.