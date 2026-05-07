Las recorridas regulares bajo la luna llena vuelven después de más de 20 años. En 2025 hubo una prueba piloto durante una semana.

Glaciar Perito Moreno: confirmaron la vuelta de las visitas nocturnas y anunciaron el calendario 2026.

Tras analizar los resultados de la prueba piloto llevada a cabo a fines de 2025, la filial El Calafate de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo confirmó que en 2026 habrá una temporada de visitas nocturnas al Glaciar Perito Moreno, en la Provincia de Santa Cruz.

La organización turística también confirmó el calendario de salidas para la actividad, bautizada “ Moreno bajo la luz de la luna”.

“Luego de haber superado con éxito las pruebas piloto, hoy compartimos con mucha alegría el calendario oficial de salidas”, informó la entidad mediante un comunicado.

En lo que tiene que ver con el calendario de visitas, anticiparon dos períodos. Uno, con fechas ya confirmadas, entre octubre y diciembre de 2026, y el siguiente, ya en 2027, previsto para los meses de marzo y abril.

Luces glaciar Perito Moreno Entre octubre y diciembre habrá tres semanas de visitas nocturnas al Glaciar Perito Moreno.

Los días en los que se realizará la experiencia de poder ver el glaciar a la luz de la luna tienen que ver con los ciclos de luna llena. Estas son las fechas previstas:

En octubre, las salidas tendrán lugar el sábado 24, el domingo 25 y, con plenilunio, el lunes 26.

En noviembre habrá salidas el lunes 23 y el martes 24 (plenilunio).

Finalmente, en diciembre de 2026, las recorridas se realizarán en los días previos a Nochebuena y Navidad: el martes 22 y el miércoles 23 (plenilunio).

Todas estas noches estarán habilitadas las pasarelas dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

La noche de la "superluna"

A tener en cuenta: la del 24 de noviembre será una noche especial ya que es la fecha en la que tendrá lugar la llamada “Superluna del Castor”.

Este fenómeno astronómico —que representa la luna llena más grande y brillante del año— se produce cuando la luna alcanza su punto más cercano a la Tierra, generando una iluminación natural más intensa que, sobre el frente del glaciar, adquiere una aura realmente impactante.

La organización destacó el “trabajo articulado entre distintos sectores” y reconoció el acompañamiento de Administración de Parques Nacionales y de Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo.

Por qué vuelven las recorridas después de más de 20 años

La oficialización del calendario 2026 y el anuncio de que ya hay otro ciclo previsto para 2027 representa el regreso definitivo de las visitas nocturnas al Glaciar Perito Moreno después de más de 20 años.

Entre el 3 y el 7 de noviembre de 2025, la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares puso en marcha la prueba piloto con la idea de volver a las salidas regulares, tal como se anunció ahora.

La suspensión implementada a principios de los años 2000, había sido motivada por la dificultad de garantizar la seguridad dentro del área protegida y ejercer un control efectivo de la circulación por las pasarelas durante el horario nocturno.

En ese sentido, se analizaron las salidas de noviembre y, según informó la Asociación de Agencias de Turismo, los exitosos resultados permitieron avanzar en el proyecto.

Las visitas nocturnas se habilitan en un horario que va de las 20 hasta la medianoche, aunque los turistas deben comenzar a abandonar las pasarelas a partir de las 23.30.