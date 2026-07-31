Salió de su casa de madrugada. En las horas posteriores se lo vio en varios lugares de Río Gallegos, pero después no hubo más noticias. Intensos rastrillajes.

Cinco días sin rastros del trabajador de un hospital que desapareció en Santa Cruz: qué muestran las cámaras.

La Policía de Santa Cruz dispuso un intenso operativo de rastrillaje terrestre en busca de César Aguilar Pérez , un trabajador del Hospital Regional Río Gallegos , de 58 años, que está desaparecido desde las primeras horas del lunes 27 de julio.

Aguilar , quien integra una cooperativa que realiza tareas de limpieza en el hospital de la capital santacruceña, salió de su casa el lunes alrededor de la una de la mañana.

Según informaron familiares y confirmaron las autoridades al frente de la búsqueda, Aguilar llevaba consigo únicamente su teléfono celular, que desde entonces permanece apagado.

Por el caso, ya se emitieron alertas en todo el país a través del Sistema de Registro de Personas Extraviadas (SIRPEX) y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

Se detalló que el hombre desaparecido mide aproximadamente 1,70 metro de estatura, tiene tez trigueña, cabello semi largo y ligeramente canoso y en las últimas imágenes que se tienen de él vestía un jean de color azul algo gastado y una campera negra con capucha.

Varias cámaras registraron su paso

Aproximadamente a la una de la madrugada del lunes último, Aguilar se fue de la casa en la que convive con uno de sus hermanos, en el barrio El Faro, de Río Gallegos, de acuerdo con lo que informó la radio LU12.

En el período inmediatamente posterior, cámaras de seguridad de un comercio ubicado en la esquina de las calles Francisco Ramírez y Zapiola registraron su paso caminando en dirección a la costa.

Un rato después, siempre durante la madrugada del lunes, se lo vio a unos 500 metros de ahí, cerca de los frigoríficos de la costanera Almirante Brown.

Allí giró por la costanera hacia la izquierda, es decir, con rumbo norte, hacia la zona de canteras y las instalaciones de la Fuerza Aérea Argentina, ubicadas a poca distancia.

Otras cámaras, de domicilios particulares, también captaron su paso, caminando por la bicisenda de la costa, en esa misma dirección.

La última referencia confirmada de su ubicación es la que dieron esas cámaras, antes del amanecer del lunes. No hay registro de que haya regresado por esos mismos caminos ni por otros.

Un antecedente

Gabriel Aguilar, hermano del hombre desaparecido, le aseguró al medio local La Opinión Austral que no detectó comportamientos inusuales ni alteraciones en la conducta de César, previas a la desaparición.

Sí advirtió que en alguna ocasión anterior su hermano se había ausentado de la casa que comparten, pero nunca había pasado tanto tiempo sin que tuviera noticias de él.

Según contó, en otra oportunidad también se fue de la vivienda y lo encontraron poco después en un galpón que tienen en el barrio Bicentenario de Río Gallegos, ubicado a unos siete u ocho kilómetros de distancia.

El operativo policial de rastrillaje, que comenzó en las inmediaciones de la vivienda de los hermanos Aguilar -por por las calles Juan Manuel de Rosas, Zapiola y Ricardo Sánchez hasta la Autovía 17 de Octubre.- se amplió hacia toda la costanera y sumó búsqueda por agua y por aire con drones, con la coordinación de la Dirección General Regional Sur de la Policía de Santa Cruz, Adrián Figueroa y la participación de los Bomberos de Río Gallegos.