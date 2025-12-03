Río Gallegos: criaban un guanaco en su casa, intentaron venderlo por las redes y terminaron denunciados

Una familia mantenía cautivo a un chulengo en plena capital de Santa Cruz y en condiciones deplorables. Su posteo derivó en un operativo de rescate.

Tras una denuncia anónima, el Consejo Agrario de Santa Cruz intervino en la vivienda de Río Gallegos y rescató al chulenguito, al que criaban en condiciones deplorables.

Una publicación en redes sociales con la intención de vender una cría de guanaco con total impunidad terminó saliéndoles muy mal a los infractores que intentaron pasar por alto la ley de protección de fauna silvestre en Río Gallegos , la capital de Santa Cruz.

La oferta en un grupo de intercambio desencadenó una denuncia anónima de alguien que vio el posteo, lo cual le permitió al Consejo Agrario de la provincia patagónica intervenir rápidamente para rescatar al ejemplar, que estaba en muy malas condiciones.

El chulengo se encontraba atado, sin acceso a agua y en condiciones inadecuadas en una vivienda del barrio Municipal de Río Gallegos , plena capital provincial, donde la familia lo venía criando con la única y aparente intención de hacer un buen negocio. Obviamente, en condiciones inadecuadas, más allá de los límites que establecen las normas.

La familia que lo mantenía cautivo pretendía comercializar al animal, una práctica que está prohibida por ley debido a que se trata de una especie de fauna silvestre nativa.

Rescate en Río Gallegos

El operativo se concretó de manera urgente tras recibirse el alerta sobre el intento de venta. La intervención se llevó a cabo en coordinación con el Ministerio de Seguridad, que brindó acompañamiento policial para garantizar el cumplimiento de la normativa y resguardar la seguridad del equipo actuante.

En Rio Gallegos rescataron a una cría de guanaco que pusieron a la venta en las redes La famiia de Río Gallegos tenía a la cría de guanaco en muy malas condiciones.

Según confirmaron fuentes oficiales a distintos medios de Santa Cruz, el chulenguito presentaba lesiones leves en sus extremidades y signos de estrés, producto del tiempo que permaneció atado y la falta de condiciones básicas para su bienestar.

Tras el rescate, la cría de guanaco fue trasladada a un centro autorizado para que recibiera atención veterinaria especializada y cuidados profesionales.

La tenencia y comercialización están prohibidas

Ante este episodio, desde el Consejo Agrario Provincial recordaron a la población que la captura, tenencia, traslado o venta de fauna silvestre es ilegal y constituye una infracción que puede derivar en multas, secuestro del animal y la apertura de actuaciones administrativas y judiciales.

Además, recordaron que estas prácticas están prohibidas porque ponen en riesgo la salud de especies clave para el equilibrio ecológico de la región patagónica.

"Los animales nativos necesitan cuidados específicos que solo pueden brindar profesionales y centros autorizados", apuntaron en un comunicado público, en busca de aprovechar un hecho lamentable para concientizar a la gente.

Cómo denunciar maltrato o tráfico en Santa Cruz

"Cuidar la fauna es responsabilidad de todos", recordaron desde el organismo provincial e indicaron que proteger al guanaco, símbolo de la estepa patagónica, es cuidar la biodiversidad de la región.

Frente a un hecho de posible maltrato o intento de comercialización, se solicitó no intervenir de forma directa, pero sí registrar lo que sea posible y realizar la denuncia formal lo antes posible, para que los equipos especializados actúen bajo los protocolos correspondientes, que garanticen tanto el rescate como la recuperación del animal, que en estos casos generalmente sufre las consecuencias del cautivero y el destrato.

Ante situaciones irregulares, los ciudadanos de Santa Cruz deben comunicarse directamente con el Consejo Agrario Provincial al teléfono 2966-279178.