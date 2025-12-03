Caleta Olivia: "Ayudame que la apuñalé", le pidió a la hermana tras atacar a su novia

Un joven hirió a su pareja en la madrugada de este miércoles. Cuando llegó la policía, muy alterado, reconoció que habían discutido.

La policía de Caleta Olivia llegó a la casa de la calle Los Antiguos apenas pasadas las 3 de la mañana, tras el llamado de la hermana del presutno agresor.

Un nuevo episodio de violencia de género sacudió a Caleta Olivia este miércoles 3 de diciembre , cuando un joven apuñaló a su novia en una casa de la calle Los Antiguos, en esa ciudad del noreste de Santa Cruz.

El ataque dejó a la joven con una herida grave y actualmente se encuentra internada en el Hospital Zonal "Padre Pedro Tardivo" , aunque las autoridades confirmaron que ya está fuera de peligro, ya que la herida se produjo en una pierna. Fue trasladada a una unidad de terapia intensiva, pero sólo por precaución, según consignó La Opinión Austral.

El episodio ocurrió durante la madrugada y requirió la intervención inmediata de agentes de la Comisaría Tercera de la ciudad portuaria, según información confirmada por fuentes policiales.

“Ayudame que la apuñalé”

Lo que permitió que las autoridades tomaran conocimiento del brutal ataque fue un llamado telefónico de la hermana del presunto agresor. Sucede que tras herir a su pareja, había recurrido a ella, que tiene 25 años, para pedirle auxilio. "Ayudame que la apuñalé", le habría dicho en medio de la desesperación.

La mujer, impactada por la revelación, intentó comunicarse con la policía cerca de las 02:50 horas. Pero por error, llamó a la Comisaría de Puerto Santa Cruz, en lugar de a la de Caleta.

Igualmente, inmediatamente se activó la alerta correspondiente para localizar el domicilio y derivar el caso a la jurisdicción correspondiente.

Los policías de Caleta Olivia llegaron al lugar a las 03:10 y al ingresar a la vivienda, la oficial de servicio junto al Comando de Patrullas se encontró con un escenario crítico: la víctima yacía tendida en el piso, inconsciente y rodeada de un charco de sangre. La joven presentaba abundante sangrado y heridas compatibles con arma blanca.

Hospital de Caleta Olivia, en Santa Cruz., Por prevención, la joven apuñalada quedó en observación en la terapia intensiva del hospital zonal de Caleta Olivia, pero está fuera de peligro.

En el interior del inmueble también estaba el agresor, quien se mostraba muy alterado y espontáneamente les contó a los agentes que momentos antes había discutido con su novia.

Enseguida se solicitó asistencia médica de urgencia. Una ambulancia del hospital zonal trasladó a la víctima para su atención en el centro de salud local.

Fuentes de la Dirección General Regional Norte de la policía confirmaron que los médicos lograron estabilizar a la mujer y que la herida fue producida en una de sus piernas, por lo que estaba fuera de peligro.

Igualmente, fue llevada a terapia intensiva de manera preventiva y a media tarde de este jueves permanecía internada bajo observación médica y con contención psicológica.

La policía de Caleta Olivia secuestró un cuchillo de cocina

En el lugar del hecho se secuestró un cuchillo tipo cocina con manchas hemáticas. Según la declaración de la hermana del acusado, el arma habría sido arrojada por el causante contra un paredón antes de dirigirse a buscarla.

El novio de la víctima quedó demorado en el domicilio. Personal de la División de Investigaciones y de Criminalística se hizo presente para realizar las diligencias de rigor y el resguardo del lugar del hecho.

El caso tramita bajo la carátula de lesiones graves calificadas y tomó conocimiento el Juzgado de Instrucción Penal N° 1. El informe policial indica que el imputado continuará demorado cumpliendo los plazos legales correspondientes en el marco de la investigación que se lleva adelante.