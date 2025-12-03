El "Patrón" Gallardo: la historia del peligroso jefe narco que cayó en Puerto Madryn

Lo buscaban desde 2022 en Santa Fe y Córdoba . Integrante de una familia del hampa, fue preso en 2017, se fugó y está acusado de mandar matar a un hombre.

Puerto Madryn , en la provincia de Chubut , fue el punto final de la fuga de Héctor “El Patrón” Gallardo, quien era buscado por un homicidio y por su participación preponderante en la escala jerárquica del denominado Clan Gallardo, una organización criminal dedicada al narcotráfico con ramificaciones en las provincias de Santa Fe y Córdoba .

Desde la semana pasada, la División Policial de Investigaciones de Chubut venía trabajando en el rastreo de Gallardo junto a las divisiones de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, luego de que autoridades judiciales santafesinas emitieron una alerta e indicaron que el fugitivo podía estar refugiado en la provincia patagónica.

Según informó el Ministerio Público Fiscal chubutense, este lunes cerca de las 19, personal de Drogas Peligrosas detectó en un edificio de calle Salta al 57, en la ciudad de Puerto Madryn , a un hombre con rasgos similares a los del prófugo.

Héctor El Patrón Gallardo fue detenido en la costanera de Puerto Madryn, Chubut Héctor "El Patrón" Gallardo fue detenido en la costanera de Puerto Madryn. (Foto: Ministerio Público Fiscal de Chubut).

A partir de ese momento se montó un operativo discreto, con seguimiento a pie hacia la zona costera de Madryn. Finalmente, casi una hora más tarde, el “Patrón” fue interceptado a la altura de Salta y la avenida Guillermo Rawson, junto a la playa madrynense.

DNI falso y detención en Puerto Madryn

Ante el pedido de identificación, Gallardo mostró un DNI con su apellido pero con otro nombre: Walter Gallardo. No obstante, los policías advirtieron tatuajes coincidentes con los de la persona que era buscada, y así el líder narco fue detenido, demorado y alojado en la Comisaría Segunda de Madryn, en principio, hasta que se corroborara su identidad.

Rápidamente, la División Policía Científica corroboró que se trataba efectivamente de Héctor Gallardo, requerido por la justicia santafesina, por lo cual se dispuso que permaneciera detenido mientras se coordinaba con las autoridades de esa provincia el traslado a Santa Fe.

Gallardo es señalado en distintas investigaciones federales como miembro fundador del Clan Gallardo, una organización que operó durante años en el circuito narco de Santa Fe y Córdoba, con causas vinculadas a homicidios y disputas territoriales violentas y con uso de armas de fuego por el control del mercado de drogas.

El tatuaje que permitió identificar al jefe narco Héctor El Patrón Gallardo en Puerto Madryn El tatuaje que permitió identificar a "El Patrón" Gallardo en Puerto Madryn.

En causas llevadas adelante en Santa Fe y por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), se constató la existencia de una estructura piramidal dedicada al comercio de estupefacientes, con múltiples puntos de venta, distribución y lavado de activos.

Un homicidio y la fuga del "Patrón"

La organización contaba con logística yfinanciamiento propios y una jerarquía con roles diferenciados. Su líder histórico fue Peregrino “Tito” Gallardo, a quien acompañaban familiares y colaboradores, entre ellos Héctor “Patrón” Gallardo.

Tito Gallardo fue condenado a 12 años de prisión por narcotráfico en 2021, cuando aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado para recibir una pena menor a la que le podría haber correspondido en una causa penal común.

En el mismo juicio fue condenado a 10 años y medio de cárcel Osvaldo Gallardo, hijo de Peregrino, y otros 11 integrantes del clan.

Héctor no fue juzgado en esa oportunidad por una sencilla razón: estaba preso. Cumplía desde 2017 una condena a 14 años por actividades de narcotráfico y gozaba del beneficio de prisión domiciliaria, que repartió entre la ciudad santafesina de Frontera y la de San Francisco, Córdoba.

En esa situación se hallaba hasta abril de 2022, cuando se fugó, después de la muerte de Miguel Ángel Cabrera, de 42 años, de cuyo homicidio el “Patrón” está acusado.

Según la investigación de dicho caso, el 23 de abril de 2022 a la noche, alguien tocó a la puerta de la casa de Cabrera, en Frontera, y, tras una breve discusión, le disparó en la cabeza. Cabrera falleció y a Gallardo le adjudicaron ser el autor intelectual del homicidio.