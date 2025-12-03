Luis Caputo quiere esperar a que baje el riesgo para volver a pedir préstamos

Ante los empresarios más importantes de la Argentina, el ministro de Economía insistió en que en algunas semanas puede bajar el riesgo país.

El ministro de Economía, Luis Caputo , volverá a apostar nuevamente a que el mercado financiero global “compre” el modelo de estabilización del presidente Javier Milei y por ello parece no tener mucho apuro en salir a tomar dinero prestado.

Caputo cree que en las próximas semanas va a haber una baja del riesgo país de la Argentina que romperá el piso de los 650 puntos, lo que le permitiría volver a refinanciar vencimientos en los mercados globales.

El escenario actua l es similar al de febrero del año pasado cuando firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Logró sumar u$s20.000 millones, se desplomó el riesgo al inicio y luego, cuando le dijo a los mercados que no iba a comprar reservas, el riesgo se quedó estacionado en los 650 puntos.

Ahora, con un préstamo importante del Tesoro de Estados Unidos en caja, sigue esquivando comprar dólares, lo que genera desconfianza. Pero el diagnóstico de Caputo es otro. Se trataría solo de las dudas que genera la política.

El titular del Palacio de Hacienda estuvo este miércoles en un almuerzo en el Hotel Alvear de Recoleta, organizado por el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICYP), donde estuvo la crema de lo que se conoce como el “círculo rojo”.

Luis Caputo (1)

“Nos han ofrecido los bancos entre u$s6.000 y u$s7.000 millones, y veremos cuánto de eso les tomamos. Por ahí cero, por ahí u$s1.000, por ahí u$s2.000, por ahí u$s3.000”, dijo el funcionario, quien días atrás negó que estuviera detrás de un préstamo de u$s20.000 millones de cuatro o cinco bancos internacionales.

Entonces, el titular del Palacio de Hacienda insistió: “Creemos que en los próximos meses o semanas va a haber una compresión fuerte del riesgo país. No es fácil el timing en estas cosas”.

La decisión a la espera del riesgo país

Para ello, argumentó que en diciembre y enero pasados el riesgo país estaba en 500 puntos básicos, y planteó que, dadas las medidas que luego se adoptaron, hubiera esperado una reacción más contundente.

“Si entonces me hubieran dicho que íbamos a llegar a un acuerdo con el Fondo por u$s20.000 millones, que íbamos a salir de las restricciones cambiarias, que íbamos a ganar las elecciones por paliza, que íbamos a hacer acuerdos comercial y estratégico con Estados Unidos, y que EE. UU. iba a estar montando pesos en Argentina, yo hubiera pensado que el riesgo país iba a estar en 300 puntos básicos”, afirmó.

riesgo pais.jpg Fue una buena jornada para la economía nacional, con suba de acciones.

“Obviamente, hubiera estado totalmente errado, porque ustedes saben que está cerca de 640 puntos. Esto prueba que los mercados a veces tardan en reaccionar y no son fáciles de predecir”, explicó.

Se trata del plan B de Caputo. Conseguir un REPO, que es una especie de intercambio de dinero por bonos por un período determinado. Cumplido el plazo se devuelven los activos con el pago de un interés de parte del solicitante.

Argentina necesita pagar en enero u$s4.800 millones a bonistas. Si no consigue el dinero de esa manera, Caputo tendrá que activar el Plan C, que es ampliar el swap con Estados Unidos, de los cuales activó hasta ahora unos u$s2.700 millones.

No sería lo mejor. Eso querría decir que a pesar del optimismo que desborda el equipo económico, los mercados siguen cerrados para la Argentina.