El intercambio en redes de Luis Caputo y Rolando Figueroa con un anuncio sobre el nuevo puente de La Rinconada

El funcionario nacional informó la finalización de la obra sobre el río Collón Curá, en la Ruta 40 y el gobernador neuquino le respondió.

El ministro de Economía de la Nación , Luis Caputo, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , intercambiaron este lunes mensajes en redes sociales para confirmar la finalización del nuevo puente de La Rinconada, una obra clave para la conectividad del sur neuquino sobre la Ruta Nacional 40.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Caputo anunció que el Gobierno nacional concluyó la construcción del nuevo puente ubicado a 30 kilómetros de Junín de los Andes. " Esto permite reemplazar el puente existente , inaugurado en 1942, que era de una sola mano y provocaba largas filas para cruzar de un lado a otro", señaló el ministro.

Además, explicó que la nueva estructura tiene 281 metros de largo, cuenta con dos carriles de circulación y banquinas pavimentadas . También se sumaron más de 700 metros de accesos, lo que permitirá mejorar la circulación y brindar mayor seguridad vial, según explicó el funcionario.

"La obra se desarrolló sobre la RN 40, una ruta fundamental para el turismo y la actividad económica de la Patagonia", afirmó Caputo. En ese sentido, aseguró que se trata de una mejora concreta "para los argentinos, para los turistas y para el transporte pesado". El ministro también agradeció el trabajo conjunto con el Gobierno de la provincia. “Seguimos trabajando con @Rolo_Figueroa”, cerró.

La respuesta de Rolando Figueroa

La respuesta del gobernador neuquino no tardó en llegar. También a través de redes sociales, Figueroa destacó que su gestión colaboró desde el primer día para completar la obra. "Asumimos el compromiso de colaborar en todo lo necesario", escribió. Y agregó: "Siempre priorizamos el diálogo y el interés de las y los neuquinos".

En su mensaje, Figueroa agradeció al ministro Caputo y a su equipo por el trabajo conjunto. “Hoy podemos celebrar la concreción de una obra largamente esperada por toda la comunidad”, sostuvo.

El puente de La Rinconada

El proyecto fue licitado por primera vez en 2006, pero las demoras administrativas, presupuestarias y técnicas hicieron que su ejecución se postergara por años.

El nuevo puente reemplaza la estructura antigua que tenía paso de una sola mano, lo que genera demoras frecuentes en la circulación y representa un riesgo en temporada alta. La nueva traza permitirá una circulación más fluida y segura en el trayecto que une Junín de los Andes con San Martín de los Andes, y con la Ruta de los Siete Lagos, uno de los principales atractivos turísticos de la Patagonia.

Por el momento, no se informó la fecha oficial de inauguración ni si está previsto un acto conjunto entre autoridades nacionales y provinciales.