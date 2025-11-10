Tras la lluvia, el granizo y el tornado, emiten una alerta amarilla para Neuquén por viento

Las condiciones meteorológicas no fueron las mejores en los últimos días en la provincia de Neuquén , con tornados en el norte neuquino, anegamientos en rutas de acceso a Rincón de los Sauces, y tormenta de lluvia y granizo para la capital neuquina durante este lunes. Pero no termina aquí porque para mañana se emitió una alerta amarilla por viento para todo el territorio provincial con alcance al de Río Negro.

De acuerdo al Servicio Meteorológico de Neuquén ( SMN ), regirá una alerta por viento en toda la provincia de Neuquén para este martes. Eso se traduce en que “el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora”.

Las zonas afectadas serán: Los Lagos, Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé, Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas y Cordillera de Picunches, Cordillera de Ñorquín. También Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Zona baja de Aluminé, Zona baja de Huiliches, Zona baja de Lácar, Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal, Sur de Minas, Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú. Además de la vecina provincia de Río Negro.

Viento (13).jpg Claudio Espinoza

Viento fuerte

El SMN pronosticó un descenso de la temperatura para el martes con viento y ráfagas fuertes. Por la madrugada se esperan tormentas aisladas en la capital neuquina con una temperatura de 13 grados y viento de leve a moderado con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. Mientras que por la mañana estará algo nublado con una temperatura de 15 grados y viento de hasta 31 kilómetros por hora. Hacia la tarde se prevén chaparrones con una temperatura máxima de 20 grados. El viento irá en ascenso, se espera que sople entre 32 y 41 kilómetros por hora con ráfagas entre 79 y 87 kilómetros por hora. Mientras que por la noche el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura que descenderá a los 18 grados. Respecto al viento, se registrará un leve descenso de la intensidad, soplará de 32 a 41 kilómetros por hora con ráfagas hasta 50 kilómetros por hora.

viento-Zapala.jpg

También se prevén ráfagas de casi 90 kilómetros por hora (entre 79 y 87 kilómetros por hora) en Cutral Co, Zapala, Piedra del Águila, Bariliche (Río Negro), Villa La Angostura, San Martín y Junín de los Andes. Además, de Villa Pehuenia, Aluminé, Copahue, Andacollo, Varvarco, Manzano Amargo, Chos Malal, Rincón de los Sauces; y las rionegrinas Cipolletti, General Roca, Villa Regina y Choele Choel.