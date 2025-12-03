Portal Patagonia celebra sus 25 años con un gran evento para toda la familia

Portal Patagonia se prepara para vivir una jornada inolvidable en el marco de su 25° aniversario en Neuquén .

Este viernes 5 de diciembre , desde las 18 horas , el shopping será escenario de una celebración especial que combina música, entretenimiento, intervenciones artísticas y sorpresas para disfrutar en familia. El evento fue reprogramado debido a las condiciones climáticas.

Desde las 18 hs, los visitantes podrán disfrutar de un ambiente festivo con DJ en vivo y personajes itinerantes que recorrerán los pasillos y el estacionamiento del shopping.

Habrá además un sector de fotos con una torta gigante especialmente diseñada para compartir en redes sociales, juegos y entrevistas a clientes con entrega de premios y merchandising exclusivo por los 25 años. Para los más chicos, la propuesta incluye estación de pinta caritas y glitter.

El cierre será a las 21 hs en la playa de estacionamiento, con un impactante show aéreo a cargo de Elevé. El espectáculo combinará danza, acrobacia y tecnología en una puesta visual que resalta la arquitectura del shopping, con coreografías aéreas, artistas suspendidos, elementos LED y música original sincronizada con visuales.

Además, entre las 18 y las 22 hs, los clientes podrán acceder a un 25% de descuento en locales adheridos, con todos los medios de pago.

