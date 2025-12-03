Verano 2026: con una fuerte apuesta, Neuquén capital dio inicio al operativo más importante de la Patagonia

A partir de este 1 de diciembre inició oficialmente la temporada con la cobertura de los cinco balnearios habilitados.

La ciudad de Neuquén dio inicio oficial a la Temporada de Balnearios con una fuerte apuesta que incluye el despliegue de 163 guardavidas, equipos de salvamento y un operativo en conjunto con los servicios de emergencia y la Policía para garantizar la protección de vecinos y turistas en la costa del Limay. Además, la Municipalidad desarrolló infraestructura como estacionamientos, baños e incorporó cuatro camiones regadores para mejorar la circulación en calles de tierra.

El Operativo Balneario comenzó el 15 de noviembre con una pretemporada que incluyó la presencia de guardavidas en algunos de los puntos más concurridos del río Limay. A partir de este 1 de diciembre inició oficialmente la temporada con la cobertura de los cinco balnearios habilitados: Valentina Brun de Duclot, Sandra Canale, Gustavo Fahler, Albino Cotro y Solalique. Además, se incluyen zonas como Isla Verde, Isla 132 y Linares al fondo.

“Estamos haciendo el lanzamiento de la temporada verano 2025-26 con todos los equipos municipales que impactan con su trabajo en la vida de este río tan hermoso y que motiva que la ciudad sea cada día más vista como turística”, destacó María Pasqualini, secretaria de la Jefatura de Gabinete.

La funcionaria resaltó las inversiones en obras que realizó el municipio en el Paseo Costero y zonas recreativas de la ciudad, las mejoras en movilidad y servicios públicos y el trabajo de protección con guardavidas, policía y salud: “Son estos trabajos los que hacen al estado en que están nuestras costas, tan atractivas para la ciudadanía neuquina y visitantes que eligen disfrutar el verano acá”, afirmó.

Además de la seguridad que brindan los guardavidas, el operativo incluye el despliegue de 300 empleados municipales que se encargan del mantenimiento de cada uno de los espacios verdes, limpieza de balnearios y de sanitarios públicos, parrillas y toda la infraestructura montada en el Paseo Costero.

“Trabajamos de manera articulada. La temporada de verano es muy importante para la ciudad de Neuquén con estos 30 kilómetros de Paseo Costero, con la infraestructura, las actividades deportivas y recreativas y ahora también la incorporación de cuatro camiones regadores que son muy importantes con una inversión de 400.000 dólares”, anunció Pasqualini.

Seguridad balnearia

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, resaltó que, además de la presencia de guardavidas, se incluye la cobertura con un equipo náutico adquirido por el municipio para patrullar la costa “de punta a punta” a través de las motos de agua y botes semirrígidos.“Es un operativo que hacemos en conjunto con la Policía provincial, con un sistema de emergencia a través de una ambulancia contratada específicamente para los balnearios y el acompañamiento de Prefectura Naval Argentina”, agregó.

Además, destacó que los balnearios de la ciudad de Neuquén desde hace cuatro años cuentan con desfibriladores que los hacen cardioprotegidos para cualquier emergencia.

Verano deportivo

Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica, destacó que es el tercer año consecutivo que se trabaja con el Verano Deportivo. En esta línea, el funcionario explicó que esta iniciativa tiene dos aristas: generar actividades deportivas en los balnearios de la ciudad, y ofrecer clases de natación gratuitas para reforzar la seguridad balnearia.

“Esta política pública que lleva adelante el intendente Mariano Gaido de disfrutar el verano en la ciudad de Neuquén tiene planificación y accesibilidad”, destacó. Y también adelantó que pronto se presentarán oficialmente las colonias de vacaciones. “Mueve a más de 5.000 personas”, resaltó Serenelli.

Servicios especiales

Luciana De Giovanetti, secretaria de Relaciones Institucionales, Cooperación Internacional y Derechos Humanos, comentó que la Municipalidad pondrá a disposición el traslado gratuito a personas con discapacidad hacia los balnearios: “La temporada de verano en los balnearios tiene muchísimas actividades recreativas que hacemos de manera articulada con el área de Vinculación Estratégica, para niños, adolescentes y adultos mayores. Tenemos el traslado de las personas con discapacidad que quieran hacer uso de los balnearios de la ciudad, no solamente con el bus de discapacidad que tenemos desde la secretaría, sino también con el servicio especial que tiene el sistema COLE”.

La funcionaria comentó que este servicio comenzará en los próximos días y recordó que las y los interesados deben reservar su lugar previamente a través de la secretaría: “La reserva se hace el día anterior para organizar la logística de los recorridos, porque cuando hablamos de personas con discapacidad, el traslado es desde el domicilio hasta al lugar que eligen y la vuelta”.