Neuquén eliminará retenciones sobre la exportación de petróleo convencional

El acuerdo fue firmado por el gobernador Rolando Figueroa, el ministro de Economía, Luis Caputo y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El gobernador Rolando Figueroa firmó este jueves el acta acuerdo para eliminar las retenciones sobre la exportación de petróleo convencional . Según se informó oficialmente, la medida permitirá sumar mejoras para la producción hidrocarburífera, promoviendo el empleo, la inversión y la competitividad de la cuenca Neuquina.

“Es una decisión que acompaña el esfuerzo que venimos realizando desde Neuquén para el sostenimiento de esta actividad”, indicó Figueroa.

De la actividad participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo ; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; el ministro del Interior, Diego Santilli ; el viceministro Daniel González y el presidente Cámara de Hidrocarburos, Carlos Ormachea .

El mandatario neuquino destacó que “se suma al rumbo que marcamos con la Mesa para la Reactivación de la Producción Convencional para impulsar un sector más competitivo y sostenible”.

image

Exigencia del acuerdo

De este acuerdo, que beneficiará ampliamente a las provincias productoras, Nación pidió que se reinviertan los fondos en la actividad. En tanto, Neuquén, que fue una de las primeras que brindó beneficios al sector, exigió que se mantengan los puestos de trabajo.

“En Neuquén ya establecimos lineamientos firmes para promover la actividad y cuidar el empleo, con una rebaja en las regalías de tres puntos e Ingresos Brutos, y hoy incorporamos una herramienta adicional para consolidar este objetivo central”, recordó el gobernador.

En septiembre pasado, funcionarios provinciales junto con representantes de empresas y sindicatos, constituyeron la Mesa del "Programa de Reactivación Hidrocarburífera Convencional", un ámbito de trabajo conjunto orientado a reactivar y optimizar la producción convencional de hidrocarburos en la cuenca Neuquina.

image

El programa benefició a la industria liberándolas del pago de Ingresos Brutos sobre la actividad convencional y con una reducción de la alícuota de regalías de 3 puntos (llevándola del 15 al 12 por ciento).

Allí las partes reconocieron la importancia estratégica de la producción convencional como motor de desarrollo energético, económico, ambiental y social de la Provincia del Neuquén y del país.

El ministro de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele, oportunamente destacó que el desafío del convencional requiere recursos, inversión y trabajo colaborativo, entre ellos “generar las condiciones adecuadas” incluyendo las impositivas, para reactivar pozos, sostener la producción y cuidar el empleo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1994123082173174089&partner=&hide_thread=false NUEVO IMPULSO A LA PRODUCCIÓN CONVENCIONAL



Firmamos en el @MinEconomia_Ar, junto al ministro @LuisCaputoAR y el viceministro Daniel González, el acta acuerdo que elimina las retenciones a la exportación de petróleo convencional.



En Neuquén ya fijamos lineamientos claros en la… pic.twitter.com/ve4KRJ6PQa — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 27, 2025

Las inversiones que se impulsen en este marco, priorizarán proyectos destinados a incrementar la producción de hidrocarburos convencionales, reactivar equipos y pozos en cuencas maduras, mejorar la eficiencia operativa y sostener el nivel de empleo directo e indirecto asociado a la industria.

La mesa por los convencionales

El 23 de septiembre de este año, mediante la firma de un acta entre autoridades de gobierno, representantes de empresas y sindicatos, quedó constituida la Mesa del "Programa de Reactivación Hidrocarburifera Convencional", un ámbito de trabajo conjunto orientado a reactivar y optimizar la producción convencional de hidrocarburos en la cuenca Neuquina.

Según el acta, “las partes firmantes reconocen la importancia estratégica de la producción convencional como motor de desarrollo energético, económico, ambiental y social de la Provincia del Neuquén y del país”. También se señaló “la necesidad de promover una mayor articulación entre los actores productivos, técnicos y operativos involucrados en la cadena de valor de la industria hidrocarburífera” y “la oportunidad de trabajar de forma conjunta para reducir los niveles de accidentabilidad, minimizar el impacto ambiental, optimizar el uso de los recursos y maximizar el valor económico, social y ambiental de la actividad”.

En cuanto a los objetivos de la mesa, el documento establece que se buscará “reducir la tasa de accidentes laborales, operativos y ambientales, mediante el intercambio de buenas prácticas, protocolos unificados, monitoreo conjunto y acciones preventivas coordinadas”. Asimismo, se propone “proyectar desarrollos de infraestructura para optimizar el uso de recursos materiales, energéticos, humanos y logísticos, promoviendo la eficiencia operativa, la economía circular y la sustentabilidad en cada etapa de la cadena productiva”, y “mejorar la competitividad de los desarrollos de Gas y Petróleo convencional en la cuenca Neuquina”.