Eligieron el mejor juego de mesa argentino: fue creado en la Patagonia y cuesta menos de $25.000

Se llama Zombie Flip y es de una pequeña marca de Comodoro Rivadavia . Se impuso en un certamen nacional realizado en San Luis.

Emiliano Gunckel y el equipo de Ludogonia, la editorial de juegos de la Patagonia.

El mejor juego de mesa de la Argentina se fabrica en la Patagonia . Lo creó Ludogonia una pequeña empresa de Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut , se llama Zombie Flip y se llevó el premio mayor en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa realizado en la provincia de San Luis.

Más Sociable, otro juego de la marca comodorense también fue premiado en el encuentro, en la categoría “Mejor propuesta lúdica”.

Emiliano Gunckel es el autor de Zombie Flip, el juego número uno del país. Es ilustrador y fanático de los juegos y hace nueve años creó la marca Ludogonia. Su pareja, Fernanda Soto Gallardo, el ilustrador Agustín Huberty y el autor de juegos Christian “Fish” Bernardt -el único “extra patagónico”, de Berazategui, provincia de Buenos Aires- lo acompañan en el proyecto que se alzó con dos trofeos en San Luis.

De qué se trata Zombie Flip

Zombie Flip es un juego basado en cartas especiales. Básicamente, se trata de asumir el rol de un zombi que se mueve a través de una ciudad formada por cartas. El zombi debe "comerse" a la gente representada en las cartas para obtener puntaje, y quien obtenga más puntos gana.

La idea fue de Emiliano y las ilustraciones, de Agustín. Existe hace apenas un año, ya que lo crearon en noviembre de 2024.

Acerca del premio, el autor reconoció que se trató de “un lindo reconocimiento”. “Si bien Ludogonia no envía los juegos para ganar, sino que el objetivo es darlos a conocer, que se muevan y que lleguen a diferentes clubes, realmente es una sorpresa haber ganado, pero es un impulso para seguir creando”, le dijo al medio local ADNSur.

Huberty, por su parte, valoró que el juego se desarrolló en “un tiempo récord”, en relación a lo que se tarda normalmente. “Fue la primera vez que participé en un juego de mesa y fuimos encontrando entre los dos una estética. Hice más de veinte bocetos hasta que llegamos al original, pero siempre de una manera bastante libre, porque el planteo de Emiliano era tener en cuenta el formato y, en mi caso, yo no quería que fueran estáticos los personajes”, agregó.

En la propia web oficial de Ludogonia, Zombie Flip se consigue por $24.900, e incluso por estos días hay algunas ofertas en sitios de jugueterías o especializados en juegos de mesa que lo tienen publicado a menos de $20.000.

Gente sociable de la Patagonia

El otro proyecto premiado, Más Sociable, fue una idea conjunta de Emiliano y Fernanda. Ella es docente, actriz y aunque anteriormente había colaborado en prototipos de juegos de mesa, esta era la primera vez que publicaba uno.

“Un día dijimos ‘che, ¿qué puede tener una persona para que la haga sociable?, ¿qué cosas hacen sociable a una persona?’”, contó Fernanda acerca del origen del juego.

Según relató, todo nació de ver cómo se manejaban sus amigos en situaciones grupales: “‘Esta persona es muy sociable’, ‘mirá, hace preguntas para que la gente se interese’, ‘no solo hace preguntas, sino que tiene que acordarse de lo que el otro le respondió’, ‘tiene que respetar los turnos de habla’, y eso a mí también me interesaba como docente de lengua. Así que dijimos: ‘Hagamos cartas que no sean solo para charlar, sino algo competitivo, colaborativo, que tenga puntaje’, y así surgió”.

Ludogonia ya venía participando anteriormente del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, y en 2024 ya había recibido una mención, pero es la primera vez que la pequeña empresa de Comodoro Rivadavia se adjudica alguna categoría.