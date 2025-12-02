El Parque Patagonia, un lugar donde acampar es mucho más que dormir bajo las estrellas

En el Portal Cañadón Pinturas hay cuatro campings ya habilitados. En carpa, casa rodante o motorhome; con servicios y wifi o bien agrestes para los más audaces.

El Parque Patagonia, en el sudoeste de Santa Cruz, ofrece una experiencia única para los amantes del acampe.

Cuando la estepa se despliega sin límites y el cielo parece tocar la meseta , el Parque Patagonia se convierte en un destino soñado para cualquier turista. Pero a los amantes de dormir al aire libre, además, les ofrece varias opciones únicas, con mayor o menor desafío, pero siempre en contacto cercano con la naturaleza, casi lo principal para los que eligen acampar .

El equipo de turismo de naturaleza que trabaja en el lugar por estos días ya informa que para esta temporada de verano en el Portal Cañadón Pinturas funcionan cuatro áreas de acampe , dos equipadas con servicios completos y dos para los audaces que buscan opciones bien agrestes, cada una con su propia personalidad.

A solo cuatro kilómetros de la Ruta 40 , muy próximo a la hostería La Posta de los Toldos, se encuentra El Mollar . Este camping se perfila como la alternativa ideal para quienes recorren la Patagonia en vehículos grandes, campers o motorhomes .

Las empalizadas del lugar permiten ingresar con estos rodados, y el terreno nivelado facilita la instalación.

Un refugio común ofrece baños, duchas con agua caliente y una salamandra siempre encendida, además de sillones para contemplar la meseta Sumich. Desde este punto, el amanecer llega acompañado de guanacos que recorren el paisaje.

En carpa y con wi-fi a tiro

Veinte kilómetros más hacia el interior, cerca del Cañadón del Río Pinturas, aparece La Señalada. Este espacio está pensado para quienes prefieren la experiencia tradicional de acampar en carpa y planean extender su estadía varios días.

Cada empalizada dispone de espacio para dos carpas, y el acceso a duchas con agua caliente también marca una diferencia sustancial en esta experiencia.

Parque Patagonia - camping La Señalada Una de las parcelas del camping La Señalada, en el Parque Patagonia, del noroeste de Santa Cruz.

Según el equipo de turismo de naturaleza, ese servicio transforma completamente la estadía: permite descansar mejor y enfrentar las recorridas de cada jornada con más energía.

Además, en las inmediaciones funciona el puesto de campo del mismo nombre, donde hay Wi-Fi disponible y un almacén que vende comidas caseras: milanesas, sándwiches, empanadas y tortillas.

También ofrecen opciones dulces para acompañar el mate, y durante la temporada suelen incorporar budines y alfajores recién horneados. Meriendas garantizadas.

Parque Patagonia - proveeduria La proveduría del camping La Señalada.

Desde La Señalada, los visitantes pueden acceder al Planetario y Centro de Interpretación Elsa Rosenvasser Feher. Además, varios senderos permiten recorrer la estepa, transitar los bordes del Cañadón Pinturas, cruzarlo y hasta llegar caminando a la famosa Cueva de las Manos, que con sus pinturas rupestres de hace miles de años es uno de los puntos más convocantes del lugar.

Además, claro, de aventurarse en los distintos senderos entre cañadones que ofrece este lugar magnífico.

Naturaleza de la Patagonia sin intermediarios

Para quienes, en cambio, buscan una conexión más directa con el entorno, la oferta incluye dos opciones muy agrestes.

El camping Cañadón Caracoles se ubica en el sector de escalada, al que se ingresa por el acceso a Cueva de las Manos sobre la Ruta 40.

Parque Patagonia - sendero koi Las caminatas por los cañadones, como las visitas a la famosa Cueva de las Manos, son un clásico del Parque Patagonia que se puede disfrutar de un modo único en carpa.

Un camino interno de tres kilómetros conduce hasta el estacionamiento del centro de informes. Desde allí se accede al área de acampe, que cuenta con diez parcelas delimitadas, cada una equipada con bancos y mesas. El lugar dispone de dos baños secos y un fogón comunitario.

La advertencia del equipo del parque es clara: quienes elijan este camping deben llevar agua para toda su estadía, ya que no hay fuentes seguras en el lugar. Y también es necesario transportar la propia leña.

Una travesía para dormir a orillas del río

En el mismo Portal Cañadón Pinturas, pero con un perfil distinto, el camping agreste del Río ofrece la posibilidad de dormir a la vera del río Pinturas, en el fondo del cañadón.

El ingreso vehicular lleva hasta un amplio estacionamiento en la cabecera del sendero Bajada de Los Toldos.

Este sendero, catalogado como de "exigencia alta", desciende hacia el cañadón ofreciendo vistas privilegiadas de la Cueva de las Manos.

Parque Patagonia - acampe 2 Acampe en medio del entorno del Parque Patagonia, en el noroeste de Santa Cruz.

Luego de cruzar el río por un puente de madera y tomar el camino Puesto de Piedra, a un kilómetro de distancia se encuentra el área de acampe.

Las parcelas están ubicadas muy cerca del lecho, aunque el agua no es potable, por lo que también es imprescindible llevar para consumir.

El camping tiene baños secos y una restricción fundamental: no se puede hacer fuego. Los visitantes deben ir con calentador y garrafa obligatoriamente.

Cómo reservar

Las parcelas en cualquier de estas cuatro opciones se asignan por orden de llegada, aunque para asegurarse lugar conviene hacer una reserva previa. Es un trámite sencillo: solo hay que enviar un WhatsApp al Parque Patagonia (+54 9 2966 22-8408).

Para consultas adicionales, está disponible el sitio web del lugar, además de sus perfiles en las redes sociales: @parquepatagoniaargentina.

Parque Ptagonia - acampe Las reservas de parcelas en el Parque Patagonia se pueden hacer por Whatsapp.

Acampar en el Parque Patagonia no es solo buscar un lugar donde armar la carpa o estacionar el motorhome. Es elegir cómo se quiere interactuar con el paisaje y entre la caricia de una ducha caliente después de caminar todo el día o el ruido del río acompañando el sueño o la sensación de estar completamente solo en medio de la estepa.

Lo que viene después —el amanecer naranja sobre la meseta, un choique que se cruza en el sendero, el mate compartido mirando el cañadón, entre muchos otros momentos posibles y cautivantes, ya no depende tanto del camping que elijas, sino de animarse a dejarse llevar por el ritmo lento de este rincón de la Patagonia.