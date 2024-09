Santa Cruz: golpeó brutalmente a su mujer embarazada y se fugó con su mamá

Golpiza y fuga

“Tuve un altercado con mi pareja y él me agredió físicamente, me dio golpes de puño en la panza y me dio patadas en la vagina“, detalló en su denuncia la mujer, oriunda de la provincia de Buenos Aires.

La golpiza que le propinaron el hombre, identificado como Héctor Gabriel Marco, y la madre de él, identificada como Sandra Marco, tuvo lugar el martes último por la noche. En las primeras horas del día siguiente fue llevada a cabo la denuncia policial.

La declaración de la denuncia continúa detallando las agresiones de la suegra: “Me agarró de un brazo, me rasguñó y me sacó a mi hija“, relató la mujer embarazada.

Screenshot_4.jpg La causa quedó radicada en el juzgado del juez de Santa Cruz Eduardo Quelin.

Según agregó, los Marco, madre e hijo, escaparon con la niña de tres años, en en un Volkswagen Bora gris.

Interviene en el caso el juez Eduardo Quelin del Juzgado de Instrucción Penal Nº 1 de Las Heras, y la División Departamental de Investigaciones (DDI) de la ciudad santacruceña.

El accionar de la Policía de Santa Cruz

Desde la Policía, en tanto, expresaron que hasta ahora no recibieron la orden para encarar la búsqueda de los prófugos. “El juzgado todavía no dio ningún pedido de localización y demora, no tenemos (pedido de) captura y (averiguación de) paradero”, indicó Elbio Ramírez, vocero de la Policía de Santa Cruz.

“Tenemos la investigación en curso -confirmó, no obstante, el vocero policial- dado que se encuentra una menor por medio, él es el padre y es la progenitora la que denuncia. Ya todo ingresa por denuncia por violencia doméstica y de género”.

En cuanto a otros eventuales datos relacionados con el hecho, Ramírez señaló que hay mucha información “confidencial” que el juzgado no transmite a la Policía, al haber una menor involucrada.

Un calvario de ocho años

En la denuncia, la mujer agredida afirmó que desde hace ocho años viene recibiendo amenazas por parte de su pareja.

Explicó que le decía que la iba a denunciar y que iba a decir que ella se medica y es mala con la hija Todo esto, con el objetivo -consideró- de poder sacarle a la nena. Si bien no hay ninguna denuncia previa, la mujer dijo que a lo largo de sus los años de relación fue golpeada en numerosas ocasiones y también violentada psicológicamente.

“Me decía que me pegaba porque yo me lo merecía, y me decía que no hiciera nada porque, si no, no iba a haber más a mi hija”, agregó.

La víctima se encuentra cursando un embarazo de riesgo y tiene que hacer reposo. Sufrió lesiones leves en el rostro, los brazos y otras partes del cuerpo. En tanto, se pudo establecer que el bebé en gestación no sufrió lesiones y está fuera de peligro.