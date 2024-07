Brutal asesinato de dos perros en Santa Cruz: a uno lo atravesaron con un hierro y a otro lo ahorcaron

Dos casos aberrantes de maltrato animal ocurridos durante la misma noche en Las Heras , Santa Cruz , generaron la indignación y preocupación de proteccionistas de la localidad. Aunque los asesinatos, llevados adelante con especial crueldad, no sucedieron en el mismo lugar, creen que no fue algo casual sino que estarían conectados y habrían sido realizados por gente que busca amedrentar a quienes buscan proteger a animales callejeros.

Horror en Santa Cruz

“Tengo tres cuchas afuera de mi local, donde yo me hacía cargo de tres callejeros que quedaron en la calle, ahí tenían agua y comida todos los días. El lunes a la mañana, yo me despierto y me encuentro con una foto de un perro que estaba atravesado con un hierro de lado a lado”, contó Micaela Cárdenas, protectora de animales de Las Heras.