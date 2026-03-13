Denunciado por su madre, terminó confesando que abusó de su hermana de tres años y va preso

Tras la sentencia a 8 años de cárcel, la mujer habló de los más de seis que debió esperar el juicio oral. La dura historia familiar detrás del caso.

La causa por abuso infantil tardó más de seis años en resolverse, en los que el ahora condenado permaneció en libertad (foto ilustrativa).

Un joven identificado con las iniciales F.C. fue condenado a ocho años de prisión efectiva después de confesar ante la justicia que comoetió abuso sexual contra su hermana , quien tenía tres años al momento de los hechos. La sentencia fue dictada el jueves por la Cámara Oral de Río Gallegos , cerrando un proceso que se inició con una denuncia radicada mucho tiempo atrás, en enero de 2020 .

Durante la audiencia de juicio oral, el acusado -que en el momento de la denuncia tenía poco más de 20 años- tomó la palabra y admitió su responsabilidad en los abusos, lo que permitió que el caso se resolviera sin necesidad de avanzar hacia una etapa probatoria extensa.

De este modo, por primera vez, la causa pudo avanzar con agilidad después de innumerables dilaciones judiciales que la madre de la víctima luego mencionó ante los medios locales.

La fiscal Verónica Zuvic consideró acreditada la autoría y solicitó la condena bajo la calificación de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

Tanto la defensa como el tribunal conformado por los jueces María Alejandra Vila, Jorge Yance y Eduardo López,. aceptaron el pedido, y el condenado fue trasladado de inmediato a una dependencia policial para comenzar a cumplir la pena.

Historia familiar muy dolorosa

Esta difícilísima situación, con una menor abusada y el profundo dolor de una madre de víctima y victimario dedicida a que se haga justicia, tiene como trasfondo una historia difícil vinculada, como tantas veces, a las carencias.

Por problemas económicos, a María Jesús (al igual que coin el cndenado, el apellido no se revela para resguardar la identidad de la menor abusada) el Estado le sacó la custodia de sus dos hijos mayores cuando tenían cinco y tres años y los trasladó a un Hogar de Menores.

Joven condenado a 8 años de prisión luego de confesar que abusó de su hermana de tres - santa cruz Una foto del condenado de la época en que se presentó la denuncia (enero de 2020), cuando tenía 22 años.

Muchos años después, ella los buscó y, en 2016, logró reencontrarlos, reconstruir el vínculos y llevarlos a vivir con ella en Río Gallegos. Pero su primogénito realizó lo inimaginable y todo se volvió una pesadilla.

“Él me bajaba el pantalón, me sacaba el pañal y me chupaba mientras yo estaba acostada, yo no sabía que era algo malo”, le contó la niña a su mamá cuando ya tenía 6 años y pudo verbalizar mejor lo que había sufrido de más pequeña, en un testimonio que, según definió su madre cuando dio a conocer el caso a los medios, “fue muy chocante”. Por entonces, ya lelvaba unos dos años golpeando puertas en oficinas y pasando por mesas de entrada judiciales para clamar por el avance de un expediente que se empantanaba.

La mujer buscaba proteger a la niña que había tenido como fruto de su última relación y estaba decidida a que se hiciera justicia.

Una denuncia que tardó más de seis años en resolverse

La causa tuvo su origen el 3 de enero de 2020, que fue el día en que la mamá de la menor, tras advertir lo que estaba sucediendo, realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de la capital santacruceña.

Apenas un par de semanas después, el 20 de enero de ese mismo año, la niña fue sometida a una entrevista en cámara Gesell, una pericia crucial en este tipo de causas, ya que permite registrar el testimonio de menores en un entorno protegido y con la intervención de profesionales especializados.

En este caso, ésa y otros análisis de los peritos no sólo permitieron confirmar lo señalado en la presentación, sino que también llevaron a los investigadores a determinar que los abusos no habían sido un hecho aislado: ocurrieron en reiteradas oportunidades hasta ese momento.

Ante estos fuertes indicios, en la etapa de instrucción de la causa la Oficina de Violencia Doméstica intervino y dispuso medidas de protección para la denunciante y su entorno familiar, dado que hasta el momento de la sentencia, F.C. permanecía en libertad: según informó La Opinión Austral, el ahora condenado se desempeñaba como radioperador en una parada de taxis del centro de Río Gallegos.

Comisaría de la Mujer y la Familia de Río Gallegos - Santa Cruz La Comisaría de Río Gallegos donde la madre de la menor abusada por su hermano mayor presentó la denuncia, en enero de 2020.

María Jesús (el apellido no se informa para preservar la identidad de la menor y víctima), madre de la niña, fue una de las voces presentes en el proceso y expuso públicamente las dificultades que atravesó durante estos años, cuando pese a los avances iniciales y los indicios recabados, debió esperar un largo período hasta lograr que se hiciera justicia.

La mujer se refirió a la falta de acompañamiento institucional y el tiempo excesivo que debió esperar hasta que se fijó una fecha para el debate oral. Según contó, tuvo que hacer el seguimiento de la causa de forma personal, presentándose ante los juzgados locales para conocer el estado del expediente.

“Fueron años de recorrer oficinas, de recorrer juzgados, defensorías, mesas de entrada, más que nada, porque yo no soy querellante, no tengo abogado, porque en su momento nadie me lo informó,” explicó poco antes de la audiencia que marcó el final del proceso, al que se llegaba luego de una postergación más, inesperada..

El juicio oral debía haberse realizado originalmente en octubre del año pasado, pero tuvo que suspenderse por un incidente que ocurrió dentro del propio tribunal.

Minutos antes de la audiencia, el acusado ingirió fármacos, lo que provocó su traslado de urgencia al Hospital Regional de Río Gallegos. Esa postergación obligó a reprogramar todo el proceso, que finalmente se concretó esta semana con la condena.

“Son muchas cosas, se juntan muchas emociones y espero darle un cierre a esta causa y al pedido de justicia que hice por mi hija todos estos años”, concluyó María Jesus antes de una definición que ya había sido acordada por la fiscalía y la defensa, luego de un largo y muy dífícil camino.