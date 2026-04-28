"Clínica del horror": el relato del médico que le realizó el aborto a la nena de 12 años que fue abusada

La menor era buscada en Santiago del Estero y apareció en Buenos Aires. En la clínica hallaron ocho fetos humanos dentro de bolsas de consorcio.

El operativo dio un giro aún más grave tras la inspección del depósito de residuos de la clínica.

Días atrás, la desaparición de una nena de 12 años embarazada - víctima de un abuso sexual - encendió las alarmas y derivó en un operativo interprovincial que terminó revelando un escenario mucho más oscuro de lo esperado. Lo que comenzó como una búsqueda urgente, pronto se transformó en una investigación de mayor gravedad en torno a una " clínica del horror" .

La denuncia inicial fue radicada en Santiago del Estero, donde la Justicia intentaba dar con el paradero de una menor desaparecida, quien cursaba la semana 32 de gestación tras haber sido víctima de abuso sexual.

En el marco de la investigación, se llegó a realizar un allanamiento en la Clínica Santa María , en Villa Ballester, donde las encontraron a ambas pese a que el director sanitario negó la presencia. En las últimas horas ingresó a la causa otro dato clave, según fuentes del caso, hay una ONG involucrada en el traslado de la nena a ese lugar.

Este lunes, se conoció el testimonio del médico Damián Levy (M.N 126052) y presidente de la Fundación Cigesar, especializada en salud sexual y "(no) reproductiva", quien practicó el aborto de la menor y aseguró que se encuentra "con la firme convicción de haber realizado lo correcto en el marco legal vigente", en diálogo con TN.

aborto nena medico (1) Foto: Fundación CIGESAR

"Acompañamos a la niña y a su mamá con asesoramiento y atención digna"

"Me siento consternado e impactado por la situación, pero con la firme convicción de haber realizado lo correcto en el marco legal vigente. Acompañando a la madre y a la niña en esta situación, haciéndolo con la calidad y el respeto que se necesita", dijo en su conversación a través de WhatsApp con el medio.

El profesional de salud reveló que la Fundación Cigesar que preside, se encontraba realizando una campaña de salud sexual y reproductiva en Santiago del Estero, cuando recibieron la consulta de la nena y su mamá para hacer una interrupción legal del embarazo por una violación.

Según explicó la mujer a los médicos, no podía acceder a este servicio en la provincia, pese a ser legal y que tenía la denuncia por violación. "Frente a una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo para su salud, acompañamos a la niña y a su mamá con asesoramiento y atención digna, segura y legal".

La ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el aborto se puede hacer de manera legal y sin cuestionamientos hasta la semana 14 inclusive. Pero esto tiene excepciones para hacerlo desde la semana 15. Una de las excepciones es la violación.

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"En todas partes del mundo hay organizaciones que de forma solidaria apoyan de distintas formas a personas que tienen necesidades de atención de salud y no pueden atenderlas por su condición de vulnerabilidad social", sumó respecto a la ayuda que dieron a ambas.

Respecto a que el procedimiento se haya realizado en la clínica Santa María, Levy confirmó que su fundación tiene un convenio y trabajan regularmente allí. "La práctica la realizamos con un equipo altamente capacitado",indicó.

Los escalofriantes hallazgos enla clínica

El operativo dio un giro aún más grave tras la inspección del depósito de residuos de la clínica. Allí, el personal policial halló ocho fetos humanos dentro de bolsas de consorcio. Dos de ellos presentaban signos de desmembramiento, un dato que, según fuentes de la investigación, podría indicar la reiteración de este tipo de prácticas.

Desde TN revelaron que se trata de fetos de procedimientos legales, algo que también corroboró en una inspección el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires este lunes.

Los restos se despacharon como residuos patológicos y estaban esperando su traslado por parte de la empresa que se ocupa de mover este tipo de descartes.

clinica fetos villa ballester

Ahora, la Justicia está determinando qué feto corresponde a la nena para poder analizarlo y tener el ADN del violador. Hay dos hombres denunciados que continúan prófugos.