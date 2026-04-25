La búsqueda de una menor embarazada culminó con el terrible hallazgo que causó conmoción y encendió alarmas sobre una presunta red de venta de bebés.

Horror en una clínica: buscaban a una nena desaparecida y encontraron ocho fetos en bolsas de consorcio

La desaparición de una nena de 12 años embarazada encendió alarmas y derivó en un operativo interprovincial que terminó revelando un escenario mucho más oscuro de lo esperado. Lo que comenzó como una búsqueda urgente, pronto se transformó en una investigación de mayor gravedad en torno a una clínica .

La denuncia inicial fue radicada en Santiago del Estero, donde la Justicia intentaba dar con el paradero de una menor desaparecida, quien cursaba la semana 32 de gestación tras haber sido víctima de abuso sexual. La falta de información sobre su ubicación, sumada a la desaparición de su madre, activó un pedido de colaboración a nivel nacional.

Inmediatamente la investigación quedó en manos de la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense. Tras una serie de tareas de inteligencia, los agentes lograron localizar a ambas en la localidad de Villa Ballester, en la provincia de Buenos Aires, dentro de la Clínica Santa María, a más de 1.100 kilómetros del lugar de origen.

Las primeras sospechas de los investigadores

Al arribar al establecimiento, el director sanitario negó que la menor y su madre estuvieran internadas. Sin embargo, una verificación realizada por los efectivos permitió confirmar que ambas se encontraban en el lugar. Para ese momento, la niña ya había dado a luz, y su madre aseguró desconocer el estado del bebé.

La situación, sumada a la negativa inicial de las autoridades del centro de salud, reforzó las sospechas de los investigadores, que ya analizaban la posibilidad de una maniobra vinculada a la sustracción del recién nacido o a la realización de prácticas irregulares.

Hallazgo macabro en la clínica

El operativo dio un giro aún más grave tras la inspección del depósito de residuos de la clínica. Allí, el personal policial halló ocho fetos humanos dentro de bolsas de consorcio. Dos de ellos presentaban signos de desmembramiento, un dato que, según fuentes de la investigación, podría indicar la reiteración de este tipo de prácticas.

Además de los restos, se procedió al secuestró de documentación manuscrita con anotaciones internas que ahora es analizada por la Justicia. Según los investigadores, los registros hallados podrían ayudar a esclarecer las irregularidades en torno a los procedimientos realizados en el establecimiento.

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A partir de los elementos reunidos, el Juzgado Federal de Tres de Febrero ordenó un allanamiento de urgencia. Sin embargo, al momento de concretarse, la menor y su madre ya se habían retirado del lugar, según informaron desde el área médica.

En paralelo, se identificó a todo el personal presente en la clínica, mientras la Justicia Federal evalúa la posible comisión de delitos vinculados a la trata de personas y la sustracción de menores.

Por su parte, la UFI N° 7 del Departamento Judicial de San Martín inició una causa por averiguación de ilícito, con el objetivo de determinar responsabilidades penales por la manipulación de restos biológicos y establecer el destino del bebé.