Nacieron en la misma clínica, fueron intercambiadas y así lo descubrieron 40 años después

Lo que parecía una simple consulta derivó en un hallazgo que cambió dos vidas para siempre. El emotivo reencuentro con sus familias de origen.

La sospecha de una de las mujeres involucradas abrió la investigación que reveló la verdad.

Un caso de presunto intercambio de bebés al nacer ocurrido en 1986 en el Hospital Italiano de Buenos Aires salió a la luz cuatro décadas después y dio origen a una causa judicial en la que se investiga una posible supresión de identidad .

La dos bebés fueron criadas por familias que desconocían la verdad sobre su origen.

El episodio salió a la luz tras un test de ancestralidad realizado en Miami por una de las mujeres involucradas, quien al advertir que los resultados genéticos no coincidían con los de sus padres, inició una investigación para descubrir su verdadera identidad.

Cumplidos sus 40 años, una mujer que vive en Miami decidió indagar sobre sus raíces. Se sometió a un test de ancestralidad y observó que los resultados no coincidían con lo que esperaba, ni tampoco con los datos genéticos familiares conocidos.

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Con ese resultado decidió repetir el test, pero los resultados fueron exactamente los mismos: los orígenes informados eran incompatibles con los de su familia. La situación despertó sospechas en ella y en sus padres, quienes también desconocían la existencia de cualquier dato que sugiriera la posibilidad de un error al nacer.

La investigación

Al explorar los documentos oficiales, se detectó una irregularidad en los registros del Hospital Italiano el día del nacimiento. El abogado Ignacio Leguizamón Peña quedó a cargo del caso a pedido de la familia.

Los errores en los registros

En diálogo con Infobae, Ignacio Leguizamón Peña relató cómo avanzó la investigación: “Lo primero que hice fue establecer una medida en la justicia para que el Hospital Italiano abra sus archivos”. El procedimiento inicial consistió en analizar las planillas de parto.

“El 22 de marzo no había ningún nacimiento femenino registrado, lo cual nos llamó la atención. Había dos el 23 y ocho el 21. Es decir, había eventualmente diez familias involucradas”, explicó el abogado.

Al inspeccionar los archivos originales, Leguizamón Peña logró identificar el motivo de la ausencia de registros. “El cambio de guardia era a las 08.00 a.m.; los nacidos antes de esa hora estaban en la planilla del día anterior”, precisó.

Así, encontró en la planilla del 21 de marzo la existencia de ocho nacidos femeninos, entre ellos, los datos relevantes para el caso en cuestión.

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La comprobación de los domicilios consignados en las partidas de nacimiento permitió avanzar hacia la localización de las familias involucradas.

El abogado contó: “En la partida de nacimiento decía como domicilio de la nacida Gascón 450, que es el Hospital Italiano. Verifiqué otros casos y encontré el mismo patrón en diferentes clínicas”.

Leguizamón Peña recordó que solicitó al juez autorización para acceder a los listados de nacidos en el hospital durante los días comprendidos entre el 21 y el 23 de marzo de 1986. “Ante mi sorpresa, el registro civil respondió y ahí aparecieron todas las partidas, incluida la de la beba número ocho”, detalló.

El dato definitivo surgió al comparar datos como el peso, la hora de nacimiento y la partera asignada: “Habían nacido con cien gramos de diferencia, trece minutos de diferencia y con la misma partera”.

El reencuentro con los padres biológicos

La investigación permitió identificar a la segunda mujer involucrada, cuya familia residía en el conurbano bonaerense. La realidad social y económica de ambas familias era distinta, pero las pruebas genéticas confirmaron que ninguna de las dos chicas era biológicamente hija de quienes las criaron.

El contacto inicial entre las madres fue facilitado por Leguizamón Peña: “Tuve que estar en el medio de las dos familias y en algún momento les planteé a las dos mamás que debían conversar cuando estuvieran preparadas”.

Esa llamada telefónica duró más de dos horas y permitió sentar las bases del futuro reencuentro.

Semanas después, la mujer que había crecido en Miami viajó a la Argentina junto a su madre, una de sus hermanas y su familia.

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“Se encontraron en un shopping en Buenos Aires. Estuvieron seis horas todos juntos, todos los familiares; los chicos terminaron jugando. Realmente el encuentro fue muy bueno”, relató el abogado.

A partir de ese momento, ambas familias comenzaron a construir nuevos vínculos, respetando los lazos afectivos y el impacto emocional que significó la revelación. “Cada uno, dentro de lo que pudo, está construyendo una relación. Hay algunos que mantienen mayor contacto y otros menos, pero están en proceso de reconstrucción familiar”, indicó Leguizamón Peña.

Las dos mujeres, casadas y con hijos, atravesaron una transformación vital tras descubrir la verdad. El abogado remarcó: “Después de cuarenta años, que te planteen una nueva realidad implica toda una estructura familiar que cambia de manera profunda”.

El proceso judicial y la investigación penal

Actualmente existen dos causas judiciales abiertas en torno al caso. “Hay dos causas judiciales, una que inicié en sede civil y que tiene como objetivo obtener una reparación integral del daño”, dijo Ignacio Leguizamón Peña.

Además, una causa penal tramita en los tribunales de Comodoro Py. “El fiscal es el doctor Stornelli y ahí estamos presentados como querellantes”, confirmó el abogado.

Leguizamón Peña expuso que la causa investiga el delito de supresión de identidad y el derecho de ser criado por los padres biológicos. “Es un tema muy complejo y el daño producido es muy grande. El objetivo es tratar de identificar quién es el responsable de esta conducta negligente básica”, afirmó.