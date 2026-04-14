La reacción de Milei ante la inflación de marzo: "el dato es malo"

El mandatario admitió que el número genera rechazo en el Gobierno, aunque aseguró que se espera un cambio.

El presidente Javier Milei se refirió al último dato de inflación de 3,4% en marzo y admitió que “es malo” y que no cumple con las expectativas del Gobierno. A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario expresó su rechazo al nivel actual de precios, aunque aseguró que existen fundamentos para proyectar una mejora en los próximos meses.

“El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna ”, sostuvo Milei, en un tono enfático que refleja la centralidad del combate a la suba de precios en su gestión económica.

Sin embargo, el Presidente planteó una mirada más optimista hacia adelante. Según explicó, hay “elementos duros” que permiten comprender lo ocurrido y, sobre todo, sostener la expectativa de que la inflación retome un sendero descendente en el futuro.

El mensaje se da en un contexto de alta sensibilidad económica, donde el comportamiento de los precios continúa siendo una de las principales preocupaciones tanto para el Gobierno como para la sociedad.

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El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente.

VLLC!



PD: hoy explicaré en AmCham https://t.co/i8a5ntCtqX — Javier Milei (@JMilei) April 14, 2026

Por otra parte, Milei adelantó que ampliará su análisis en una exposición ante la AmCham Argentina a las 18, donde brindará más detalles sobre la evolución de la inflación y las perspectivas económicas. El posteo concluyó con su habitual consigna política: “VLLC!” (Viva la libertad, carajo).

La inflación de marzo en Neuquén fue del 3,5 por ciento

La inflación en Neuquén fue del 3,5% en marzo, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC). Con este resultado, los precios acumulan 8,8% en lo que va del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 35,9%%, de acuerdo con el informe oficial del organismo provincial.

El dato se conoce luego de que enero registrara una inflación del 2,6%, que febrero arrojara algo menos (2,5%) y donde marzo dio un punto por encima. En los dos primeros casos, el índice se mostró por debajo del nacional y en el mes de marzo algo por encima, ya que el IPC que difundió el INDEC fue del 3,4 por ciento.

Las divisiones con mayores aumentos fueron Educación (8,6%), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (5,7%) y prendas de vestir y calzado (4,6%).

Inflacion Supermercado Generica

A su vez, las variaciones mensuales más bajas se registraron en Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,3%), Bienes y servicios varios (1,1%) y Restaurantes y hoteles (1,2%).

Lo más representativo

Si se considera la incidencia que tuvieron las distintas divisiones, Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Educación representaron, en conjunto, el 73,3% de la variación mensual del nivel general.

Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un incremento de 3% y fue la segunda división de mayor incidencia. Los aumentos más relevantes fueron en carnes y derivados y productos de panificación.

Transporte registró una variación mensual de 4,5% y una incidencia de 0,58 p.p., impulsada principalmente por los aumentos en combustibles para vehículos, conservación y reparación de vehículos y taxi.

Los Bienes registraron un aumento de 2,8%, inferior al de los Servicios (4,3%), mientras que las variaciones interanuales fueron de 25,9% y 48,4%, respectivamente.

Los mencionados Bienes contribuyeron a la variación del nivel general con 1,44 p.p., lo que respondió principalmente a los aumentos en carne y derivados, combustibles para vehículos y ropa para mujer.