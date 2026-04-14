INDEC: la inflación de marzo fue del 3,4% y acumula 9,4% en lo que va del año

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer oficialmente los datos de la inflación correspondiente al tercer mes del año en Argentina.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de marzo fue del 3,4% , según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) . El número superó al mes anterior que había sido de 2,9% . Con este registro, se cumplen 10 meses sin descensos en el registro en Argentina.

La publicación de este índice correspondiente al tercer mes de 2026, es el valor más alto desde marzo del año pasado. Con el resultado comunicado este martes, el IPC interanual queda en 36,5% , según el organismo estadístico nacional.

Según los datos que revela el informe mensual, en marzo de 2026, el Noreste fue la región con mayor suba mensual (4,1%), mientras que la Patagonia registro la menor con el 2,5%.

#DatoINDEC Los precios al consumidor ( #IPC ) aumentaron 3,4% en marzo con respecto de febrero y acumularon un alza de 9,4% en el año https://t.co/ALtx4h5Sbd pic.twitter.com/6COSfIep4J

Por otro lado, la división con mayor alza mensual del tercer mes del año fue la de Educación con el 12%; y la de menor fue Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%)

Luis Caputo había adelantado un alza en la inflación

En las horas previas, el ministro de Economía, Luis Caputo advirtió que habrá una aceleración por el impacto de la guerra en Medio Oriente, aunque aseguró que en abril comenzará “un proceso de desinflación y crecimiento”.

Caputo afirmó horas antes que la inflación de marzo se ubicaría por encima del 3% y anticipó un cambio en la dinámica de precios a partir de abril.

Según explicó el funcionario, el dato estará influido por factores puntuales vinculados al contexto económico reciente. “Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que impactó en todo lo relacionado con el petróleo, desde transporte hasta pasajes”, sostuvo. También señaló el efecto de componentes estacionales como educación, que suelen presionar sobre el índice en el mes de marzo.

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