Para Caputo, la baja de inflación asegura que Javier Milei gane "cómodamente" las elecciones en 2027

El ministro de Economía brindó su pronóstico de la gestión económica liberal en el Latam Economic Forum, donde también expondrá el Presidente.

El ministro aseguró que "﻿la economía se va a llevar puesta a la política en el año electoral”.

"Será un 2027 atípico, la economía se va a llevar puesta a la política", dijo este jueves el ministro de Economía Luis Caputo durante su discurso en el Latam Economic Forum. En este sentido, aseguró que tras una baja de inflación en los próximos meses, el presidente Javier Milei ganará las elecciones "cómodamente".

En la 12° edición del foro organizado por el asesor financiero Darío Epstein -fundador de Research for Traders y figura cercana a Milei- en Parque Norte, el ministro dijo ante 300 empresarios que "estamos en el récord de actividad económica".

En otro pasaje de su intervención, el funcionario nacional habló sobre los récords del gobierno, como la desaceleración de la inflación y las expectativas privadas para los próximos 12 meses que ubican a la inflación en un 20%. De esta forma, dijo que "lo que dicen los números oficiales es una realidad".

Al mismo tiempo, Caputo enfatizó que, de acuerdo con los indicadores oficiales, "12 millones de personas salieron de la pobreza. Hay un 25% de la población que definitivamente ya está mejor". Mientras detallaba los 'logros económicos' de la gestión libertaria, vaticinó que en las próximas elecciones "el Presidente va a ganar las elecciones".

Caputo aseguró que la inflación seguirá bajando

"Estamos en el récord de actividad económica"

Durante su discurso, el ministro remarcó la importancia de mantener el equilibrio fiscal y sostuvo que la confianza de los inversores depende de la continuidad del rumbo económico.

"Hoy hay una divergencia realmente, probablemente nunca vista, entre lo que son los datos y el relato, lo que tratan de hacerle creer a la gente que está pasando. Así que vamos a los datos", adelantó.

"Estamos en el récord de actividad económica. Lo digo porque ya casi parece un chiste, digamos, leer los diarios o ver los noticieros que te hablan de crisis. El estimador mensual de actividad económica está en su récord histórico. Es decir, no puede haber una divergencia más grande entre lo que se dice y lo que efectivamente está pasando", señaló Caputo.

"La realidad son los datos, y los datos muestran esto. No nos dejemos psicotear más con lo que se escucha y lo que se ve", destacó en otro pasaje de su intervención.

luis caputo latin forum

En este sentido, recordó que en octubre el oficialismo ganó por 17 puntos en un momento en que la prensa, según él, insistía en que la gente "no llegaba al 15 del mes". "No subestimen a los argentinos", repitió varias veces.

Caputo atribuyó la actual situación a una "decisión política" de mantener el orden macroeconómico y destacó la posición de la Argentina frente a shocks externos, tomando como referencia las reuniones del G20 y el reconocimiento internacional por el superávit fiscal.

Para finalizar, se refirió a la intervención del Banco Central en el mercado cambiario y al interés de los inversores. Según indicó, existen proyectos aprobados por 30.000 millones de dólares y una cartera potencial de 140.000 millones, principalmente en los sectores de energía, minería y economía del conocimiento.

Sobre el tipo de cambio, Caputo sí ofreció un dato propio: el dólar valdría $1100 si el BCRA no comprara divisas todos los días en el mercado. Ganar 2027, concluyó, es una certeza. La economía, dijo, se encargará de demostrarlo.