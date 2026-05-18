Caputo anunció que Argentina volvió a tener superávit y destacó el "orden en las cuentas públicas"

El funcionario detalló el fuerte repunte del financiamiento destinado a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , anunció este lunes que Argentina volvió a tener superávit y destacó el "orden en las cuentas públicas".

A través de una publicación que compartió en sus redes sociales, destacó un balance positivo sobre la economía nacional en el primer cuatrimestre de 2026.

El funcionario detalló el fuerte repunte del financiamiento destinado a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), y confirmó que el Sector Público Nacional volvió a registrar superávit financiero durante el mes de abril.

Según detalló, el Sector Público Nacional (SPN) registró en abril un superávit primario de $632.844 millones, mientras el resultado financiero -una vez descontado el pago de intereses de deuda- fue superavitario en $268.103 millones.

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CONTINÚA CRECIENDO EL FINANCIAMIENTO PARA LAS PyMEs



En marzo el stock de préstamos bancarios a PyMEs creció 1,4% mensual en términos reales y acumuló una expansión de 95,6% en relación a diciembre de 2023

Se trata de la mayor expansión del crédito a… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 18, 2026

"El superávit fiscal es política de Estado permanente"

El ministro explicó que durante el cuarto mes del año se pagaron intereses de deuda, excluidos los organismo públicos, por $364.741 millones.

De esta misma forma, destacó que "esta dinámica permitirá alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero disminuyendo impuestos y honrando la totalidad de los compromisos del Sector Público Nacional". Por último, a esta situación la calificó como "un hecho inédito en la historia argentina".

Como es habitual ante la confirmación de datos macroeconómicos positivos, el presidente Javier Milei no tardó en hacerse eco de la publicación de su ministro y reposteó la información brindada por el funcionario. "El superávit fiscal es política de Estado permanente", sostuvo.

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En abril el Sector Público Nacional volvió a registrar superávit financiero



El Sector Público Nacional (SPN) registró en abril un superávit primario de $632.844 millones y un superávit financiero de $268.103 millones. En el mes el pago de intereses de deuda… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 18, 2026

Esta situación es altamente positiva, ya que se da en un contexto de caída de los ingresos del Estado. Según informo el fisco nacional, en abril la recaudación tributaria fue de $17,4 billones, lo que represento un incremento nominal del 27,2% respecto al mismo mes del año anterior, mientras los precios se elevaron 32,6% en ese lapso.

Lo que significó una merma en la comparación interanual, que encuentra su principal causa en la contracción de la economía, pero también es producto de la menor recaudación por derechos de exportación y reducción de impuestos internos.

JAVIER MILEI Y LUIS CAPUTO

Cuáles fueron los números durante abril que registró un superávit

El SPN acumuló en los primeros cuatro meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB), "reafirmando el ancla fiscal del programa de gobierno".

Los ingresos del SPN en el cuarto mes alcanzaron los $13.411.787 millones (29,6% interanual). El desempeño estuvo impulsado principalmente por la variación del impuesto a los Débitos y Créditos, que subió 35,1% interanual, los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social con un aumento de 28,4% en un año y la recaudación por IVA neto de reintegros con una mejora de 28,% contra el mismo mes de 2025.