"El futuro es sin carne": la fuerte polémica que desató la hija del vicepresidente de La Rural

Las declaraciones de la joven, que afirmó que la mayoría de su familia es vegetariana, derivaron en un escándalo. El empresario tuvo que salir a dar explicaciones.

La frase generó gran polémica y se desató una interna de cara a las elecciones en La Rural.

Las declaraciones del vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, generó polémica con repercusiones en distintas sectores del país. Y tras ello, tuvo que salir a dar explicaciones.

"Mi papá sabe que el futuro tiene que ser sin carne", afirmó la hija de Pereda, quien es diseñadora vinculada con la moda y tiene un importante foco en la sustentabilidad del ambiente.

La joven fue entrevistada para Ángeles y Demonios por Angie Landaburu. En un momento de la charla. la joven habló de su familia y aseguró que "Mi papá viene de familias y generaciones de productores de ganadería, pero está cortando esa línea. Sabe y es súper consciente de que hay que ponerle un fin a esto".

Ante esto, la joven destacó que "gran parte de esa influencia también fue mi mamá, que también es vegetariana, y algunos de mis hermanos también".

Ante la polémica que desataron estas declaraciones, Pereda tuvo que pronunciarse en las redes sociales, ya que la frase de su hija revolucionaron la interna de la institución. "Siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país", aclaró.

Mi papá sabe que el futuro tiene que ser sin carne: el escándalo de la hija del vicepresidente de la Sociedad Rural

Una frase que llega en medio de una interna política en La Rural

Pereda salió a despegarse públicamente de los dichos de su hija, y aclaró que respeta su opinión personal, pero sostuvo que no representa "en absoluto" su pensamiento sobre la actividad ganadera.

"Como productor agropecuario de décadas, creo que Argentina no sólo tiene que avanzar en el sector sino que debe conquistar nuevos mercados para vender nuestra carne en todo el mundo. Así lo vengo manifestando desde siempre y lo seguiré haciendo”, aseguró el empresario.

En una frase destinada a la interna en la SRA, Pereda sumó: "Y a los que quieren aprovechar el tema llevándolo a la campaña electoral, lo entiendo pero no lo comparto".

tuit pereda La Rural

La polémica se dio además en medio de la interna política que atraviesa la entidad ruralista, donde Marcos Pereda mantiene diferencias con el actual presidente, Nicolás Pino, de cara a las próximas elecciones de la organización.

El 9 de septiembre son las elecciones, d onde se definirá la nueva conducción entre el actual presidente, Nicolás Pino, y el vicepresidente Marcos Pereda.

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA.jpg

Activistas veganos irrumpieron en La Rural y se fueron abucheados: "¡Fuera!"

En julio del año pasado, el tradicional concurso de carruajes en La Rural de Palermo se vio alterado por un grupo de activistas veganos que ingresó sorpresivamente a la pista central con carteles que cuestionaban el uso de animales en el evento.

Los activistas entraron al corral con carteles con frases como “Rechazo al especismo”, “Holocausto animal” y “Derechos animales” , desde las gradas comenzaron los abucheos y los gritos de “¡Fuera, fuera!” , que rápidamente se hicieron escuchar en todo el predio.

El grupo, compuesto por unas 15 personas, logró ingresar al centro de la pista y desplegar más de cinco carteles de distintos tamaños en plena actividad, según indicaron a este medio. Aunque lograron captar la atención general durante algunos minutos, fueron retirados rápidamente por la Policía; estuvieron menos de cinco minutos dentro de la pista.