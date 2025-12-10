La Sociedad Rural de Neuquén advierte faltante de chivos y corderos para la venta en estas fiestas
Lo aseguró su presidenta, Cecilia Larminat y advirtió que además hay un aumento en los precios de la carne.
Con la llegada de la época navideña, cientos de familias neuquinas eligen poner en su mesa para las fiestas del 24 y el 31 algún chivo o cordero, lo que año a año dispara la demanda y los precios. Desde la Sociedad Rural de Neuquén admitieron esta semana que se registra una falta de “hacienda terminada para abastecer la demanda”.
Esta situación fue admitida por la presidenta del organismo, Cecilia de Larminat, en medios radiales y agregó que este faltante genera presión sobre los precios.
Además, de Larminat aclaro que los productores no son quienes fijan el valor que luego aparece en las góndolas de supermercados y carnicerías.
Oferta y demanda
La dirigente rural explicó que el precio final de la carne “no lo define el productor”, sino que interviene toda una cadena de intermediación, procesamiento y comercialización hasta llegar a la bandeja del supermercado.
Aseguró que el mercado ganadero funciona bajo una lógica transparente de oferta y demanda, con miles de productores y sin posibilidad de coordinar precios. "Es imposible obligar a que nadie venda hasta que suba", agregó.
Emergencia por sequía
Según Larminat en estas semanas se combinan dos factores clave, por un lado, el aumento de la demanda por las fiestas de fin de año. Por el otro, la escasez de animales gordos, una situación que se arrastra por la sequía y por dificultades históricas que atraviesa la producción ganadera.
“Si la oferta no alcanza a cubrir la demanda, es natural que haya presión sobre los precios”, explicó. Además, la referente de los productores explicó que quienes están buscando animales deben pagar más por los pocos disponibles y que ese costo “se traslada luego a toda la cadena”, impactando finalmente en el consumidor que compra asado, peceto o productos típicos de las celebraciones.
Más caros
De Larminat señaló que en el mercado mayorista hubo “leves subas” en el valor del animal en pie durante las últimas semanas, aunque no se trata de incrementos extraordinarios. Sin embargo, remarcó que las góndolas pueden mostrar aumentos mayores por factores ajenos al productor.
Finalmente, recordó que lograr un animal gordo “requiere meses de trabajo y condiciones climáticas adecuadas”, algo que este año se vio afectado por la sequía y la caída en la disponibilidad de pasturas.
“Al momento de necesitar animales terminados, simplemente no hay tantos como se requieren”, concluyó.
