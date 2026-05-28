¿Mauricio Macri candidato en 2027? La irónica respuesta del expresidente

El exmandatario habló sobre una posible vuelta de Patricia Bullrich al PRO y lanzó duras críticas al kirchnerismo.

Mauricio Macri fue consultado sobre una eventual candidatura presidencial y respondió con ironía. En la previa de una reunión con legisladores del PRO en la sede partidaria de San Telmo , el exmandatario evitó confirmar cualquier intención electoral y lanzó una frase que rápidamente llamó la atención.

“ Voy a volver… a cantar ”, dijo con ironía Macri ante la atenta mirada de los periodistas que no dejaron pasar la oportunidad para preguntarle cuáles son sun intenciones políticas de cara al futuro.

El presidente del PRO también se refirió a una posible vuelta de Patricia Bullrich al al partido: “ Ella está en La Libertad Avanza” .

Por estos días, la expresidenta del PRO se enfrenta a fuertes tensiones en el oficialismo, ya que reclamó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente cuanto antes su declaración jurada, en medio de la investigación al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

La ironía de Mauricio Macri cuando le preguntaron si será candidato a presidente en 2027

La opinión de Mauricio Macri sobre el kirchnerismo

Durante el breve intercambio con la prensa, Macri se refirió también al kirchnerismo y dijo que “está mucho más débil” que en 2015, cuando asumió la Presidencia, y en 2019, cuando terminó su mandato: “Están desarmados. La Justicia actuó, tal vez en un tiempo un poco largo, pero finalmente actuó. Eso hace que no estén articulados, están peleados, no es el mismo kirchnerismo del 2015 y del 2019″.

El expresidente también destacó: “Por suerte, el cambio volvió a avanzar a partir del ’23. Hay que lograr que esta vez el cambio sea indestructible, que el populismo no lo pueda volver a parar, ese es el desafío”.

La dura advertencia de Mauricio Macri al Gobierno

El expresidente viene de hacerles fuertes advertencias al Gobierno, con fuertes críticas a la dura interna entre los sectores que responden al la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial,Santiago Caputo: “Hay que pensar al Presidente como el capitán de un barco. Cuando uno navega tiene dos peligros, externos e internos. Si hay una pérdida y alguien decide no decirle al capitán para que no se haga mala sangre, esa pérdida del casco se hace irreversible y el barco se hunde”.

El líder del PRO hizo estas declaraciones el viernes al encabezar un acto en Mendoza, como parte de la gira del “Próximo paso”, que lidera desde hace varios meses. Allí apuntó a la interna del Gobierno: “Los enemigos del cambio a veces están afuera pero también pueden estar adentro”.

,milei y macri Apoyo y advertencia del expresidente Mauricio Macri a Javier Milei.

Aunque Macri dijo que no piensa “en ningún proyecto personal” reiteró que “el cambio necesita avanzar” y que “el PRO tiene que estar listo cuando llegue el momento”: “Nos metimos en política para plantear un cambio profundo en la Argentina y acá estamos”.

El expresidente apuesta a posicionar al PRO rumbo a las elecciones ejecutivas de 2027. Por eso encabezó varios actos partidarios en lo que va del año, tanto en el Área Metropolitana como en el interior del país.

El líder del PRO además, en plena tensión con LLA, dijo en un foro de expresidentes que el liderazgo de Javier Milei “es obviamente emocional" y que lo ve “con poco entusiasmopor la implementación": “Claramente, es una parte que no la siente, él se ve como lo que yo sentí en mis marchas, como un profeta, se siente así, de esa manera".