Muerte en la casa de Cerati: la Justicia autorizó nuevas excavaciones y complican a Cristian Graf

Graf es el principal apuntado por el crimen de Diego Fernández Lima. Los restos del joven aparecieron en su patio y el ya vivía allí en aquel momento.

Una nueva excavación se lleva a cabo este jueves en la casa de Cristian Graf , más conocida por la casa de Cerati, donde encontraron en el patio los restos de Diego Fernández Lima , quien desapareció cuando tenía 16 años. La medida es por orden del juez Alejandro Litvack y fue comunicada por la defensa del acusado.

El único imputado en la causa por el presunto homicidio simple de Fernández Lima es Cristian, dueño de la vivienda y quien habría sido compañero del colegio del joven desaparecido en 1984. En esta oportunidad, personal de Gendarmería Nacional realizará nuevas excavaciones en el fondo de la propiedad ubicada sobre avenida Congreso al 3700, en el barrio porteño de Coghlan, en busca de más restos óseos u otras pruebas que sean de interés para la investigación.

El operativo contará también con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense ( EAAF ) y oficiales de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, bajo supervisión judicial, en el marco de una investigación que apunta a reforzar la hipótesis de un crimen ocurrido en el entorno del chalet .

La investigación tomó un nuevo impulso luego de que la Cámara del Crimen anulara el sobreseimiento de Cristian Graf y ordenara profundizar las medidas de prueba. La fiscalía sostiene la hipótesis de que Fernández Lima fue asesinado y enterrado en la propiedad para ocultar el crimen.

casa cristian graf

La Justicia avanzó con esta medida tras detectar anomalías en el patio

La resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional n°56, a cargo del juez Litvack, indicó que la excavación se realizará en el sector lindante a la medianera derecha del patio trasero, a una profundidad de hasta 50 centímetros, con una ventana operativa que irá "desde que salga el sol hasta que ponga el sol".

A principios de mayo se realizó uin estudio con un georradar que detectó anomalías en el terreno, por lo que la medida fue dispuesta en relación a esta detección mientras se procesan las imágenes captadas. Los investigadores buscan determinar si aún quedan restos óseos u otros elementos vinculados al caso.

En este sentido, la Justicia dispuso la orden de preservar el terreno y prohibir cualquier modificación en el lugar durante al menos 60 días.

Cristian Graf Caso Crimen Casa Cerati (1) Este jueves dio la versión de los hechos, y reveló que con su familia la están pasando muy mal por el "asecho mediático".

Las "anomalías" eran compatibles con el relleno del jardín -elevado unos 50 centímetros sobre el nivel de la casa- o con caños de agua de la pileta. Nada relevante, salvo un punto muy cercano a donde ya trabajó el EAAF, que para los gendarmes ameritaba una excavación.

El crimen de Diego Fernández Lima, resuelto 4 décadas después

La desaparición ocurrió hace 41 años, el 24 de julio de 1984, cuando Fernández Lima salió de su casa en el barrio Villa Urquiza para encontrarse con un amigo y nunca más fue visto por su familia. Ese mismo día se realizó la denuncia policial en una comisaría, pero la investigación no tuvo resultados y se determinó que se trataba de una fuga del hogar.

El cuerpo del adolescente, fue encontrado en mayo del 2025 mientras realizaban obras en el jardín de la propiedad ubicada en avenida Congreso 3742.

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Según informaron fuentes judiciales, los abogados querellantes, Hugo Wortman Jofre y Tomas Brady , en representación del hermano de la víctima Javier Fernández, pidieron iniciar una nueva búsqueda utilizando un georradar para detectar posibles restos aún enterrados en el lugar. Además, solicitaron contar con la intervención de fuerzas de seguridad, como Gendarmería Nacional, para desarrollar las tareas.

Desde el primer momento, Graf negó cualquier vínculo con el crimen. Su defensa sostuvo que en 1984, el lugar donde apareció el cuerpo era un pasillo de acceso público, lo que abría la posibilidad de que otra persona hubiera cometido el homicidio.