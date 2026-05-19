Milei afirmó: "Vamos a seguir apretando la política monetaria hasta bajar la inflación"

En una disertación frente a empresarios y especialista, el Presidente volvió a defender su plan económico.

A diferencia de otros discursos del mandatario, en esta ocasión se mostró calmo y habló sobre los logros económicos de su gestión.

Este martes por la mañana, el Presidente Javier Milei participa de una exposición en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, donde abordó el rumbo económico, el mercado laboral y el potencial productivo del país.

El mandatario es uno de los principales oradores del encuentro, organizado junto a la Bolsa de Valores, en una actividad de carácter cerrado y orientada a empresarios, especialistas y referentes del sector económico. Su discurso fue durante la exposición "Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo".

"Si no estuviéramos comprando dólares, el tipo de cambio estaría en $1100" , advirtió. Y defendió su plan económico: "Vamos seguir apretando la política monetaria hasta bajar la inflación".

En este evento, el mandatario volvió a mostrarse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y destacó el triunfo en las elecciones de CABA en 2025. También estuvo presente en primera fila el ministro del Interior, Diego Santilli.

Embed - Discurso del Presidente Milei en el Evento Institucional de VALO

"Decidimos cambiar la Argentina y no transar con el statu quo"

Durante su discurso, sostuvo que la economía argentina resistió "dos shocks muy negativos" y aseguró que los indicadores de marzo y abril comenzaron a mostrar "señales de recuperación".

A diferencia de otros discursos del mandatario, en esta ocasión se mostró calmo y habló sobre los logros económicos de su gestión, como también al esquema cambiario y sobre producción y empleo.

"Que pasa si llega un marciano a la Argentina y quiere saber como va la política desde los hechos; va a los datos duros, mira el boletín oficial y los números y dice esta reconstrucción es maravillosa", detalló. Y aclaró que el otro camino sería "mirar la televisión y los diarios y ver que se está por entrar a los infiernos". "Nunca hubo una divergencia tan grande entre medio y datos".

"Se debe llamar la abstinencia de pauta y de que decidimos cambiar la Argentina y no transar con el statu quo y menos con sus marionetas", agregó.

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Este crecimiento económico lo vinculó a la invesión privada: "sin empresarios no hay nada. Cualquier experimento que se intentó hacer desde el Estado ha fracasado", sostuvo.

Y, haciendo hincapié en el ajusto que lleva adelante el Estado, indicó que esto permitió devolver recursos al sector privado. "Entre lo que se achicó de déficit, más la caída de impuestos, más la eliminación del cuasifiscal, se les devolvió a los argentino de bien cien mil millones de dólares", aseguró. Según indicó, eso permitió que "la pobreza en la frecuencia mensual" pasara "de cincuenta y siete a veintinueve".

Sobre las restricciones cambiarias y el tipo de cambio, agregó: "La Argentina va cada vez más a un esquema de mayor libertad cambiaria. Sacamos el 95% del cepo. Si no estuviéramos comprando USD 8.500 millones este año, el tipo de cambio estaría en $1.100″.

En otro pasaje de su exposición, el libertario destacó el trabajo del Ministerio de Capital Humano y sostuvo que el Gobierno cambió "la lógica de la política social". "Pasamos de la política social que le regalaba el pescado a la gente a enseñarle a pescar", afirmó.

"Estábamos al borde de la peor crisis de la historia argentina"

El Presidente repasó en su exposición la situación económica que encontró al asumir en 2023. "Estábamos al borde de la peor crisis de la historia argentina", aseguró.

Según describió, el Gobierno recibió "un desequilibrio monetario que era el doble de la previa del Rodrigazo", reservas internacionales negativas e "indicadores sociales peores que los que había durante el 2001".

“Ni defaulteamos, ni hicimos un plan Bonex, ni reperfilamos”, afirmó. A su vez, dijo que la inflación podría haber escalado "a niveles de 15 mil, 17 mil por ciento" pero -según sostuvo- el ajuste y saneamiento del Banco Central evitaron esta situación.