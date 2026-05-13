Tras la marcha universitaria, Milei comparó su sueldo con el de los rectores: "Cobran cuatro veces más"

El mandatario lejos de acercar diferencias, siguió la polémica con los sectores que apoyaron la movilización de este último martes.

El presidente Javier MIlei asegura que los rectores cobran cuatro veces más que él.

Tras la masiva marcha federal universitaria en todo el país, el presidente Javier Milei respondió este miércoles a través de las redes sociales el cuestionamiento universitario por la falta de aplicación de la ley de financiamiento .

Este miércoles confrontó una vez más con la comunidad educativa universitaria al compartir un posteo de un seguidos en el que se compara su salario con el de los rectores de las casas de estudio.

Milei reposteó una publicación en la que se lo alaba por mantener el sueldo congelado desde que asumió . Se señala que cobra en bruto 4.066.018 por mes mientras que compara con los ingresos de los rectores en 2026 y aseguran que “cobran hasta cuatro veces más que el Presidente, unos 18 millones de pesos”.

Según recopiló NA, también en la red social de microblogging, Milei siguió aludiendo a la movilización del martes por la tarde. Reiteró que la protesta no respondió únicamente a un reclamo académico, sino a intereses partidarios.

reposteo - Milei-sueldos universitarios @JMilei

Críticas de Milei

Lanzó duras acusaciones contra los sectores de la oposición que participaron de la marcha federal. El jefe de Estado sostuvo que los dirigentes opositores están intentando proteger "sus cajas" políticas y que, para lograrlo, utilizan la defensa de la educación pública como una suerte de "bandera" o escudo mediático que oculta sus verdaderas intenciones financieras.

Además, la cuenta oficial de La Libertad Avanza había emitido un comunicado subrayando que la administración nacional cumple con sus obligaciones económicas.

Desde el Gobierno aseguraron que se transfirió mensualmente el presupuesto asignado, intentando desactivar la idea de un desfinanciamiento deliberado por parte del Poder Ejecutivo. Algo que también dejó en claro la subsecretaría de Políticas Universitarias que lidera Alejandro “Profe” Álvarez, a lo largo de la jornada.

El comunicado de La Libertad Avanza (LLA) destaca que la gestión del presidente Javier Milei sostuvo que pretenden "instalar", en la sociedad, un discurso en el que pretenden "desfinanciar" las universidades públicas o bien "cerrarlas”.

“El Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026”, señalaron.