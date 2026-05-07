"Evolucionar también es despedirse": el sugestivo mensaje de la esposa de Manuel Adorni

Bettina Angeletti publicó una reflexión sobre "soltar" y "dejar algo atrás", en medio del escándalo por enriquecimiento ilícito que rodea al Jefe de Gabinete.

La esposa de Manuel Adorni , Bettina Angeletti , reapareció este miércoles en redes sociales con un mensaje sobre “ cerrar etapas ” y “ dejar atrás ” situaciones personales, en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete. La publicación se conoció después de varias semanas de bajo perfil tras el estallido del denominado “ Adorni gate ”.

Con el título "Para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás", Angeletti planteó que "evolucionar es despedirse". "No porque esté mal ni porque haya sido un error, sino porque ya cumplió su misión", escribió en su cuenta vinculada a su consultora +Be.

Luego planteó: "Hay formas de pensar, decisiones, maneras de vincularnos y hasta versiones nuestras que fueron necesarias para llegar hasta acá. Pero no todo lo que nos trajo a este punto es lo que nos va a llevar al siguiente". Sobre esto, aconsejó que "crecer implica reconocer cuándo algo quedó chico y aceptar que evolucionar también es despedirse. Soltar no es perder, es habilitar espacio para lo nuevo".

Finalmente remarcó que "cada elección abre posibilidades, pero también cierra otras. Y en esa tensión es donde sucede el crecimiento".

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Angeletti había optado por el silencio digital desde que Clarín reveló su presencia en el vuelo presidencial a Nueva York el pasado 8 de marzo, hecho que desató indignación y contradijo al propio Jefe de Gabinete quien aseguraba que se habían terminado los privilegios de los políticos.

También aparece como quien escrituró la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, en noviembre de 2024. Además, la diputada Marcela Pagano solicitó a la Justicia investigar si su consultora, fundada en 2024, se benefició con contratos de empresas privadas que tercerizaban servicios para firmas estatales como YPF.

El año pasado, Angeletti compartió eventos de coaching con Rosa Gutiérrez, una especialista que ingresó a la Secretaría de Comunicación para asesorar en materia de "discurso".

Patricia Bullrich pide la renuncia de Manuel Adorni

Este viernes el Gobierno Nacional llevará adelante una reunión de Gabinete para analizar no sólo las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas, sino también la situación judicial de Adorni, quien se ve cada vez más complicado por revelaciones de su patrimonio y gastos.

Cabe recordar que el jefe de Gabinete Adorni está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, en una causa a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Según revelaron fuentes del Gobierno, " Milei está convencido de que es una 'operación' del kirchnerismo" por lo que seguirá sin soltarle la mano al vocero presidencial.

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En este sentido, fuentes del oficialismo indicaron al diario La Nación que el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, principal armadora política de La Libertad Avanza, recibieron "pedidos concretos" para que tomen la decisión del paso al costado de Adorni. Una de esas voces fue la de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La senadora "ya le dijo al Presidente lo que piensa y lo que cree que hay que hacer. El viernes lo va a repetir", dijeron haciendo alusión a la próxima reunión de Gabinete.

Otros ministros, en diálogo con el mismo medio, indicaron que las respuestas del Jefe de Gabinete de Ministros no fueron convincentes. "Si tenés las pruebas te juntás con los periodistas y se las mostrás", dijo una fuente cercana a Bullrich, que tampoco se mostró de acuerdo con el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada.

En este contexto, las pruebas contra Adorni cada vez son más contundentes. Este lunes declaró en Comodoro Py el contratista Matías Tobar, quien afirmó que el funcionario pagó 245 mil dólares en efectivo consistieron en hacer pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín en su vivienda del country Indio Cuá.

“Hace sesenta días que Javier y Karina bancan a Manuel. No cambió ni va a cambiar”, comentó ayer una alta fuente del oficialismo, preocupado a su vez por la estrepitosa caída de la imagen positiva del gobierno libertario.