Quini 6: lanzan un sorteo especial por el Mundial con 10 premios de U$S 15 mil

La Lotería de Santa Fe confirmó una edición vinculada al Mundial 2026 y todos los tickets participarán automáticamente.

El Quini 6 lanzó un sorteo especial por el Mundial 2026 con premios adicionales en dólares para apostadores de todo el país.

La Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe oficializó el lanzamiento del Sorteo Especial Quini 6 Mundial , una propuesta que busca aprovechar la expectativa generada por el Mundial Fifa 2026 y sumar nuevos premios para los apostadores de todo el país.

La iniciativa entregará 10 premios adicionales de U$S 15 mil cada uno y alcanzará a todos los jugadores que compren tickets entre el 3 y el 24 de mayo inclusive. El sorteo especial se realizará el 24 de mayo mediante un sistema electrónico de selección aleatoria.

Desde la entidad explicaron que el objetivo consiste en reforzar el atractivo del Quini 6 en medio de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Además, remarcaron que no será necesario realizar trámites extra para participar.

Quini 6 (1) Todos los tickets vendidos durante mayo participarán automáticamente del nuevo sorteo del Quini 6 vinculado al Mundial.

Cómo participar del Quini 6 Mundial y quiénes entran en el sorteo

Uno de los puntos más importantes del anuncio es que la participación será completamente automática. Todos los cupones válidos adquiridos durante el período promocional quedarán incluidos dentro del sorteo especial. Eso significa que participarán tanto los tickets ganadores del Quini 6 tradicional como aquellos que no obtengan premios en las modalidades habituales.

El valor de la apuesta tampoco cambiará. El ticket mantendrá su precio habitual de $ 3.000, sin costos adicionales vinculados con la promoción del Mundial.

Desde la Lotería de Santa Fe aclararon además que el sistema elegirá los cupones mediante una rutina “random” integrada en el procesamiento informático del organismo. El mecanismo seleccionará los números ganadores entre todos los tickets vendidos entre el 3 y el 24 de mayo.

El día del sorteo se publicará un extracto oficial con los datos necesarios para identificar a los beneficiarios. Allí aparecerán el número de secuencia del ticket, la agencia vendedora, la localidad y la provincia correspondiente.

quini 6 navidad

Cuánto dinero ganarán los apostadores del Quini 6

Cada ganador recibirá el equivalente en pesos argentinos a U$S 15 mil. El cálculo se realizará tomando como referencia la cotización vendedor del Banco Nación correspondiente al cierre del 22 de mayo de 2026.

Otro detalle importante es que los premios se entregarán libres de impuestos. Según informó la Lotería santafesina, las cargas impositivas ya estarán cubiertas por el organismo, por lo que los apostadores cobrarán el monto total anunciado.

La medida apunta a generar un incentivo adicional en un contexto de fuerte movimiento alrededor del Mundial y de alta expectativa en los juegos de azar vinculados a premios millonarios.

En paralelo, el Quini 6 mantiene pozos acumulados muy elevados para sus sorteos tradicionales, una situación que también impulsa las ventas y la participación de jugadores en todo el país.

El dato clave que deben tener en cuenta los jugadores

quini

Las autoridades insistieron especialmente en la importancia de conservar el ticket físico de la apuesta. Dicho comprobante será indispensable para reclamar cualquiera de los premios especiales vinculados al Mundial.

La recomendación cobra todavía más importancia en los casos donde el cupón no obtenga premios en el sorteo tradicional. Aunque el ticket no gane en las modalidades habituales, igualmente puede resultar seleccionado para uno de los premios especiales de U$S 15 mil.

En el caso de cupones premiados en el Quini tradicional, la Lotería aconsejó que el agenciero cargue correctamente los datos del ganador para facilitar la validación posterior.

También se confirmó que el pago de los premios quedará centralizado en la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe, independientemente de la provincia donde se haya vendido el ticket ganador.

Por otro lado, el material promocional del Quini 6 Mundial será completamente digital. La Lotería pondrá a disposición piezas gráficas y material informativo para agencias y autoridades provinciales mediante plataformas online.

Con esta edición especial, el Quini 6 apuesta a combinar el clima futbolero del Mundial 2026 con uno de los juegos más populares de la Argentina, sumando premios en dólares y participación automática para millones de apostadores.