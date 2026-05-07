Guillermo Francos fuerte contra Manuel Adorni: "Tenía que haberse terminado mucho antes"

El ex jefe de Gabinete criticó que la controversia por la declaración jurada de su sucesor. Aseguró que "empioja" al gobierno y coincidió con Patricia Bullrich.

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos salió a cuestionar públicamente la falta de resolución en el escándalo que rodea a Manuel Adorni y advirtió que la prolongación del conflicto daña la imagen del gobierno de Javier Milei ante la ciudadanía.

"Yo creo que este tema tenía que haberse terminado mucho antes", señaló Francos este miércoles en una entrevista televisiva. El ex funcionario libertario fue categórico: dos meses de cobertura sostenida sobre Adorni desplazan otras prioridades urgentes de la agenda nacional.

El eje del cuestionamiento gira en torno a la declaración jurada de bienes que Adorni, actual jefe de Gabinete, no habría presentado en tiempo y forma. Francos se alineó con la postura de la senadora Patricia Bullrich , quien exigió públicamente que el funcionario regularice su situación patrimonial sin más demoras.

"Cuando un funcionario ingresa al gobierno presenta su declaración jurada; cuando sale la presenta, y en el medio la tiene que presentar anualmente", explicó el ex funcionario, recordando las obligaciones legales que rigen para todos los integrantes del Ejecutivo nacional.

"Me parece que llevamos dos meses y pico hablando de Adorni y hay otros temas en Argentina para conversar", subrayó. "Me parece que llevamos dos meses y pico hablando de Adorni y hay otros temas en Argentina para conversar", subrayó.

Manuel Adorni y el costo político para el gobierno

Francos fue directo al señalar el impacto que tiene la controversia sobre la gestión. "Todo esto empioja mucho la relación del gobierno con la ciudadanía y los temas que están pendientes para llevar adelante", advirtió, y pidió que el asunto se aclare de una vez.

Consultado por la prórroga que la Oficina Anticorrupción otorgó a Adorni hasta el 31 de julio para presentar la documentación, el ex jefe de Gabinete consideró que esos plazos no deberían generar debate, ya que las obligaciones de los funcionarios son claras e irrefutables.

Embed "Ojalá que lo de Adorni termine rápido"



Guillermo Francos aseguró que la situación del jefe de Gabinete "empioja mucho la relación del Gobierno con la ciudadanía" y remarcó: "Sería bueno que se aclare y que se presente la declaración". pic.twitter.com/glOMJQUxTi — Corta (@somoscorta) May 7, 2026

La persistencia del tema en la agenda mediática es lo que más preocupa a Francos. "Pasa que cualquier cosa que vos quieras plantear, volvés otra vez al mismo tema", lamentó, aludiendo a cómo el escándalo opaca logros concretos del gobierno en áreas como inversiones, energía y reformas estructurales.

Sin embargo, el ex funcionario evitó pronunciarse sobre la continuidad de Adorni en el cargo. Remarcó que esa decisión es potestad exclusiva del presidente Javier Milei y no le corresponde a él opinar al respecto.

Francos y los sobresueldos: "Jamás cobré uno siendo jefe de Gabinete"

Sobre las versiones que apuntan a la existencia de sobresueldos dentro del gobierno, Francos fue terminante. "Hasta donde yo sé, no hay sobresueldos en el gobierno. Yo jamás cobré un sobresueldo siendo jefe de Gabinete", declaró, y precisó que durante su gestión percibía una remuneración mensual de tres millones de pesos.

Negó además tener conocimiento de pagos irregulares o de fondos ocultos destinados a ese tipo de desembolsos, y descartó que esa práctica exista en la administración libertaria.

"El Presidente es un tipo muy honesto. No se guarda nada, muestra lo que es y lo que piensa", sostuvo, y señaló que durante su gestión siempre pudo expresar sus opiniones con libertad, aunque no siempre fueran compartidas por el mandatario.