Estudiante de la UBA suspendido por acosar a alumnas: se negó a retirarse y terminó en un escándalo

La escena generó momentos de tensión dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, donde el joven se atrinceheró y amenazó a los presentes. Los detalles del escándalo.

El estudiante de la UBA fue retirado de la facultaad en medio de gritos, forcejeos y momentos de tensión.

Momentos de tensión se vivieron el martes en la Facultad de Ciencias Sociales de la de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ), donde un estudiante denunciado por violencia de género se negó a abandonar el edificio pese a tener una suspensión que le impedía permanecer allí durante 60 días.

La situación escaló y terminó con gritos, amenazas y forcejeos hasta que otros alumnos lograron alzarlo y sacarlo a la calle.

El hecho se registró el martes al mediodía, luego de que la Universidad activara un sumario administrativo contra el joven de 26 años a partir de una presentación realizada ante el protocolo institucional por violencia de género, según informaron fuentes de la casa de estudios a La Nación.

En tanto desde la Policía de la Ciudad confirmaron que se trató de una denuncia por amenazas y acoso contra alumnas de la facultad ubicada en Santiago del Estero al 1000.

Facultad de Ciencias Sociales UBA

Tras constatar el hecho, autoridades de la facultad sumariaron al alumno, prohibiéndole el ingreso a la facultad por los próximos 60 días como medida preventiva. Durante la tarde, el joven se presentó de igual manera en el lugar y se negó a retirarse.

Videos del escándalo

A pesar que, desde la universidad no quisieron brindar detalles sobre el enfrentamiento que se generó, videos que se difundieron en redes sociales revelaron fragmentos de lo ocurrido.

Una de las grabaciones muestra a una multitud que rodea al acusado. Una mujer sostiene un cartel que dice “basta de acoso en FSOC”, abreviación para la

Mientras tanto, el joven se enfrenta a los gritos con otro hombre, que le dice: “Estás diciendo que hay que echar a los zurdos de la facultad, así que tomátela”. El acusado le respondió: “Es falso. Dejá de hacer campaña política. Vas a ir preso”.

Un estudiante de la UBA fue suspendido por acosar y amenazar a alumnas

“Vos vas a ir preso, ridículo, tomátela”, sumó el hombre al que se enfrentaba. Pocos segundos después, mientras continuaban a los gritos, la multitud empezó a cantar: “Fuera, fuera, fuera”.

Otro video muestra cómo el joven es arrastrado por los pasillos por dos mujeres. A su lado, personal de seguridad mira la escena sin intervenir. “Me están rompiendo los anteojos, pará, dejame sacarme los anteojos”, dijo el acusado. Ante ello, las dos estudiantes frenaron y le dijeron que se los saque. Una vez que los removió continuaron retirándolo del establecimiento.

“No te hagas el pobrecito ahora”, le dijo un hombre detrás de cámara. Mientras lo trasladaban afuera, varias personas gritaban: “Acosador, acosador”. Como el joven se negaba a retirarse, varios estudiantes lo tomaron de los brazos y las piernas y lo bajaron a la fuerza por las escaleras de la entrada de la facultad hasta que lograron que se vaya del establecimiento. “Acosador”, continuaban gritando. Cuando el joven salió, se escucharon aplausos.

Las autoridades se comunicaron con la policía y efectivos de la Comisaría Vecinal 1C se presentaron en el lugar junto con una ambulancia psiquiátrica del SAME cerca de las 19.30. El personal médico definió que el joven fuera trasladado al Hospital Ramos Mejía para una evaluación psiquiátrica. En paralelo, los efectivos policiales corroboraron la resolución interna de la subsecretaría de Género de la universidad que prohibía el ingreso del acusado al establecimiento.

El comunicado de la UBA

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La Facultad de Ciencias Sociales compartió un comunicado donde aseguró que durante la jornada del martes se produjo un episodio de “violencia física y verbal” en la sede de la casa de altos estudios. “En horas del mediodía, las autoridades competentes notificaron a un estudiante del inicio de un sumario administrativo, que incluye como medida preventiva la prohibición de ingreso al establecimiento por un plazo de 60 días”, relataron.

Explicaron que, cuando el joven se presentó por la tarde en el lugar tras ser notificado, “derivó en una nueva escena de violencia y en su negativa reiterada a retirarse del edificio, pese a los pedidos formales realizados por el personal institucional”.

Frente a esta situación y luego de la intervención del SAME, las autoridades de la Facultad radicaron la correspondiente denuncia por amenazas y violencia. “Como institución, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de espacios libres de violencia de género y con la protección de quienes forman parte de nuestra comunidad educativa. Ante este caso puntual, se están llevando adelante las medidas administrativas, disciplinarias y legales que la situación requiere”, concluyeron.

La Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la Dra. Bulian, dispuso actuaciones por amenazas, la detención del imputado y su evaluación psicológica.