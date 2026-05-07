Chau papel: cómo es el nuevo examen para las residencias médicas tras el escándalo de fraude de 2025

Tras las denuncias por irregularidades masivas el año pasado, el Ministerio de Salud lanzó un sistema digitalizado para las residencias 2026. Los detalles.

Tras el escándalo por fraude en 2025, el Gobierno reformó el ingreso a las residencias médicas en hospitales nacionales, privados y militares.

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó un nuevo esquema para el ingreso a las residencias médicas y del resto de las especialidades de salud. El cambio llega después del fuerte escándalo que rodeó al examen de 2025 , marcado por denuncias de fraude, resultados sospechosos y una revisión completa del sistema de evaluación.

La nueva modalidad incorpora modificaciones tecnológicas, cambios en los criterios de evaluación y nuevas exigencias para quienes aspiren a conseguir una vacante. Entre las novedades más importantes aparece el uso de tablets para rendir el examen y la implementación de entrevistas obligatorias en las instituciones donde los profesionales busquen realizar la residencia.

Según informó el Gobierno, el objetivo consiste en “garantizar la transparencia y objetividad” del sistema, además de unificar criterios entre hospitales nacionales, instituciones privadas y entidades vinculadas a las Fuerzas Armadas.

residencias3 El nuevo sistema de residencias médicas incorporará tablets, entrevistas obligatorias y cambios en los criterios de evaluación.

Cómo será el nuevo examen de residencias médicas

El nuevo Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud incluirá 100 preguntas de selección múltiple. Cada respuesta correcta otorgará un punto y el examen pasará a desarrollarse de manera digital mediante tablets, dejando atrás el formato tradicional en papel.

Otra modificación importante afecta al llamado “plus argentino”. Hasta ahora, quienes completaban su carrera de grado en universidades del país recibían cinco puntos adicionales. Con el nuevo esquema, ese beneficio seguirá existiendo, aunque no se utilizará para definir si el examen está aprobado o desaprobado. Los puntos extra solamente impactarán en el orden de mérito final.

La normativa además mantiene un piso mínimo de 60 puntos para aprobar los exámenes de ingreso a residencias postbásicas. Desde el Ministerio de Salud sostienen que ese criterio busca asegurar estándares mínimos de calidad profesional.

Las fechas de evaluación también quedaron definidas. El examen integrado para Medicina se realizará el 7 de julio, mientras que las especialidades básicas y postbásicas rendirán el 30 de junio. Para participar será obligatorio presentarse con DNI vigente en el lugar y horario asignados oficialmente.

Se filtró el video de cómo un médico se habría copiado en el examen de residencias médicas

El fraude de 2025 que aceleró los cambios

La reforma aparece directamente vinculada al conflicto que rodeó al examen de residencias del año pasado. La evaluación de 2025 terminó atravesada por denuncias de fraude académico, resultados atípicos y sospechas sobre irregularidades masivas.

Más de 200 casos quedaron bajo revisión luego de detectar puntajes considerados anormales. Esa situación derivó en denuncias penales, una segunda instancia obligatoria para algunos aspirantes y el debate sobre la continuidad del examen único nacional.

Dentro del nuevo esquema también se incorporará una entrevista obligatoria para quienes busquen adjudicar un cargo luego del examen. Cada postulante deberá presentarse ante la institución elegida para completar el proceso de selección.

Por otro lado, el Ministerio creó el Comité de Adhesión al Examen Integrado (CAEI), integrado por representantes de las instituciones formadoras. Ese organismo tendrá la tarea de definir contenidos técnicos, pautas de evaluación y criterios académicos comunes para el sistema de residencias.

examen residencia medica El gobierno confirmó que se llevaran a cabo nuevas evaluaciones a 268 postulantes sospechados por un presunto fraude masivo.

Los temarios y bibliografías obligatorias para cada especialidad ya fueron publicados oficialmente, mientras que los resultados finales se conocerán entre el 27 y el 31 de julio. Luego comenzará la adjudicación de vacantes.

Más hospitales, nuevas becas y cambios en las residencias

El nuevo sistema también amplía la oferta de instituciones disponibles para realizar residencias. Además de hospitales nacionales tradicionales, el esquema incorporará entidades privadas y hospitales militares.

Entre los establecimientos nacionales aparecen el Hospital Posadas, el Hospital Garrahan, El Cruce, ANMAT y ANLIS. A eso se suman instituciones privadas y militares como Fundación Favaloro, Hospital Alemán, FLENI, Otamendi y el Hospital Militar Central.

Los cambios llegan pocos días después de la difusión de un nuevo reglamento para las residencias de salud. La Resolución 542 estableció la Beca Nacional de Residencia como única modalidad de contratación dentro del sistema dependiente del Ministerio de Salud.

Según explicaron desde el Gobierno, la decisión se tomó luego de observar que cerca del 80% de los residentes que ingresaron en 2025 habían elegido el formato “Beca Institución”. Con el nuevo modelo, las instituciones podrán agregar bonos o complementos económicos.

La reforma además incorpora nuevas licencias para residentes, incluyendo permisos por enfermedad de familiares o fallecimientos de familiares directos. También se mantendrá la carga horaria de hasta 45 horas semanales y un máximo de ocho guardias mensuales.

Finalmente, el sistema avanzará hacia un esquema más descentralizado: cada jurisdicción podrá realizar sus propios exámenes y definir criterios de evaluación locales.