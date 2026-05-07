Monotributo actualizado: los valores de ARCA para mayo 2026 y nuevos controles fiscales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer nuevas normativas en relación al Monotributo para mayo 2026 . ¿Cuáles son?

Para mayo de 2026 , la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) definió nuevas normativas que comienzan a regir a partir del quinto mes del año e impactan directamente a monotributistas , contribuyentes y operaciones comerciales. ¿Cuáles son las medidas principales que dispuso el organismo tributario ?

Cabe recordar que el organismo tributario indica que tanto el impuesto a las Ganancias así como el Monotributo deben actualizarse dos veces anualmente, según la inflación del semestre previo (calculada de acuerdo a los guarismos que informa el Indec a través del IPC -Índice de Precios al Consumidor- registrados mes a mes en dicho período).

Tanto el impuesto a las Ganancias así como el Monotributo se actualizan dos veces anualmente.

Así quedó la actualización del Monotributo según la ARCA en mayo de 2026

En mayo de 2026, los montos máximos anuales de facturación establecidos para las distintas categorías vigentes del Monotributo son las siguientes:

Categoría A: $10.277.988,13.

Categoría B: $15.058.447,71.

Categoría C: $21.113.696,52.

Categoría D: $26.212.853,42.

Categoría E: $30.833.964,37.

Categoría F: $38.642.048,36.

Categoría G: $46.211.109,37.

Categoría H: $70.113.407,33.

Categoría I: $78.479.211,62.

Categoría J: $89.872.640,30.

Categoría K: $108.357.084,05.

Los montos mensuales que deberán abonar los monotributistas según la categoría en la que se encuentren inscriptos son los siguientes:

Categoría A: $42.386,74 servicios y venta de bienes muebles.

Categoría B: $48.250,78 servicios y venta de bienes muebles.

Categoría C: $56.501,85 servicios y $55.227,06 venta de bienes muebles.

Categoría D: $72.414,10 servicios y $70.661,26 venta de bienes muebles.

Categoría E: $102.537,97 servicios y $92.658,35 venta de bienes muebles.

Categoría F: $129.045,32 servicios y $111.198,27 venta de bienes muebles.

Categoría G: $197.108,23 servicios y $135.918,34 venta de bienes muebles.

Categoría H: $447.346,93 servicios y $272.063,40 venta de bienes muebles.

Categoría I: $824.802,26 servicios y $406.512,05 venta de bienes muebles.

Categoría J: $999.007,65 servicios y $497.059,41 venta de bienes muebles.

Categoría K: $1.381.687,90 servicios y $600.879,51 venta de bienes muebles.

Es oportuno remarcar que la ARCA aplicó un aumento del 14,29%, calculado en base a la inflación del segundo semestre de 2025. Así, este ajuste impacta en dos variables centrales: los topes de facturación anual y el valor de las cuotas mensuales. Con los nuevos parámetros, la categoría más baja del Monotributo permite ingresos superiores a los $10 millones anuales, mientras que las categorías más altas superan los $100 millones.

monotributo-afip.jpeg Con los nuevos parámetros, la categoría más baja permite ingresos superiores a los $10 millones anuales, mientras que las categorías más altas superan los $100 millones.

Así serán los nuevos controles fiscales de la ARCA 2026

Según se supo, la ARCA empezó a implementar sistemas más avanzados de cruce de datos, que posibilitan comparar información proveniente de bancos, billeteras virtuales y consumos registrados. El objetivo de estas medidas es el de detectar diferencias entre ingresos declarados y movimientos reales. El cambio automatiza gran parte del proceso de fiscalización.

Esto impacta especialmente en transferencias bancarias, movimientos en billeteras virtuales y operaciones digitales. Cualquier inconsistencia puede ser detectada con mayor rapidez, lo que obliga a los contribuyentes -entre ellos los monotributistas- a mantener su información fiscal actualizada.